Военные ЦВО провели в феврале более 100 мероприятий по боевой подготовке

Екатеринбург. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Свыше 100 мероприятий по боевой подготовке различного уровня проведено в соединениях и воинских частях Центрального военного округа в феврале, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В системе боевой подготовки проведено 35 учений различного уровня, 26 сборовых мероприятий и 52 полевых выхода батальонно-тактических групп, соединений и частей", - сказал он.

Лапин также добавил, что главным мероприятием месяца стало двустороннее учение в Сибири с мотострелковыми соединениями, в ходе которого было отработано 86 практических задач и 312 вводных.

"При выполнении практических задач основное внимание уделили совершенствованию системы противовоздушной обороны, отработке способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами с учетом комплексного применения всех средств", - подчеркнул он.