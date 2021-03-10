Высокая надежность и боевая эффективность. Огневая мощь БМП-3 заинтересовала армию ОАЭ

Российская боевая машина пехоты БМП-3 является одним из наиболее известных в мире образцов бронетанковой техники. Отечественной БМП принесли известность выдающаяся подвижность, надежность, защищенность, модернизационный потенциал и боевая эффективность. БМП-3 продолжает оставаться одной из основных угроз на поле боя, а ее достоинства заинтересовали иностранные армии ряда государств. Наряду с приобретением самих БМП-3 боевой модуль российской машины применяется и при модернизации новейших образцов иностранной бронетехники для пехоты.

Огневой мощи БМП-3 военные эксперты всегда уделяли особое внимание. В частности, аналитики известной американской аналитической корпорации RAND считают российскую БМП одной из наиболее тяжеловооруженных машин.

Более того, башня БМП-3 является единственным в мире боевым модулем, в состав вооружения которого входят целых четыре образца вооружения - 100-мм пушки 2А70 с осколочно-фугасными снарядами, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) семейства 9М117, запускаемых через ствол пушки, 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТ. Таким образом, российская машина способна бороться со всеми типами целей на поле боя - от пехоты и инженерных сооружений до основных боевых танков.

Первоначальный вариант БМП Wahash с башней БМП-3, разрабатываемый для Вооруженных сил ОАЭ Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Огневая мощь боевого модуля БМП-3 на протяжении последних лет привлекает внимание и иностранных разработчиков бронетехники. Так, новейшая боевая машина пехоты (БМП) Wahash, разрабатываемая для Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), получила эту башню. Модернизированная машина впервые была продемонстрирована на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби.

Новейшая БМП Rabdan с башней БМП-3, разрабатываемая для Вооруженных сил ОАЭ, на выставке IDEX 2021 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

БМП Wahash с колесной формулой 8х8 разрабатывается международным концерном Calidus в качестве новой штатной боевой машины механизированных подразделений армии ОАЭ. Базовый образец, представленный на выставке IDEX 2019, оснащался украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм", который по целому ряду технических характеристик не устроил эмиратских военных.

БМП Wahash с украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм" на выставке IDEX 2019 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

В то же время, как сообщил ТАСС на выставке представитель Сухопутных войск ОАЭ, боевой модуль БМП-3 полностью отвечает требованиям эмиратской армии. "Этот модуль достаточно эргономичен, он оснащен мощным вооружением, позволяющим поражать широкий спектр целей. Бронезащита модуля позволяет ему противостоять основным угрозам на поле боя", - проинформировал он.

По словам представителя, башня машины является наиболее распространенным боевым модулем, состоящим на вооружении эмиратской армии. "В ходе эксплуатации в боевых условиях башенный модуль БМП-3 зарекомендовал себя положительно. Стоит отметить его высокую надежность и огневую мощь", - отметил он.

Предполагается, что в обозримом будущем именно башня БМП-3 останется основным боевым модулем эмиратской армии, на вооружении которой, согласно данным справочника Military Balance 2020, сегодня состоит более 650 единиц БМП-3.

Российские БМП-3 зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны в ходе эксплуатации в Эмиратах, что отметил в ходе IDEX 2021 генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев. "Здесь (в ОАЭ) несколько сотен этих машин, мы знаем, что она успешно принимает участие в различных миротворческих операциях в других странах", - сказал он, добавив, что это свидетельствует об успешном применении БМП-3 в боевых условиях.

Сколько она здесь уже прошла в тяжелых климатических условиях. Машина себя оправдала, но надо идти дальше. Важно обеспечить исправность на мировом уровне — более 80%, это важный фактор. Александр Михеев, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт"

Согласны с главой "Рособоронэкспорта" и эмиратские военные. БМП-3 являются самыми надежными образцами бронетанковой техники, состоящей на вооружении их армии. Эксплуатация боевых машин показала, что они отличаются высоким уровнем надежности и боевой эффективности. В частности, она обладает наименьшим коэффициентом аварийности (соотношение количества поломок боевой машины на 100 км марша) - 0,23, в то время как у французского танка Leclerc (основной боевой танк Сухопутных войск ОАЭ - прим. ТАСС) он составляет не менее 3,5. Поэтому французский танк занимает по данному показателю второе место.

Еще российская машина отличается и высоким модернизационным потенциалом. Так, эмиратская компания EDIC, занимающаяся ремонтом техники Вооруженных сил ОАЭ, оснащает ее решетчатым бронированием и другими подсистемами, в том числе электронными. Также БМП-3 обладает и очень высоким уровнем ремонтопригодности.

Модель эмиратской БМП-3 с решетчатым бронированием на выставке IDEX 2019 Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Поэтому не случайно, что эмиратские военные обратили внимание на боевой модуль БМП-3 и в последние годы ведут его испытания на различных боевых бронированных машинах собственной разработки.

Николай Новичков, Дмитрий Федюшко