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ТАСС

Генерал США призвал более четко обозначить международные нормы в космическом пространстве

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Генерал Джон Реймонд. Фото с сайта www.dvidshub.net
Генерал Джон Реймонд. Фото с сайта www.dvidshub.net.

По оценке командующего Космическими силами генерала Джона Реймонда, сейчас "нет иных правил", кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Имеющиеся международные договоренности в настоящее время не регулируют в достаточной степени вопросы, касающиеся деятельности в околоземном пространстве, в данной сфере требуются новые нормы. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью журналистам газеты The New York Times, которое было опубликовано в понедельник.

Говоря о том, как может измениться для Космических сил США ситуация в ближайшие 50 лет, Реймонд ответил, что хотел бы "провести дискуссию относительно норм поведения". По его оценке, сейчас "нет иных правил", кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе. "Я бы очень хотел, чтобы были какие-то правила игры, мы работаем над этим в очень тесном сотрудничестве с нашими партерами", - добавил генерал.

Контакты с Байденом

Командующий Космическими силами США сообщил, что уже встретился с новым американским лидером Джо Байденом и "имел возможность поговорить с ним о стратегической ситуации, которая имеет место сейчас в космосе". По словам Реймонда, "это была хорошая беседа". Он выразил уверенность в том, что администрация Байдена "в полной мере поддерживает Космические силы США".

Генерал отметил, что "довольно часто" связывается с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском. Он напомнил, что американские военные еще в "начале 2000-х годов" заключили с Маском контракт на запуск спутника.

"Я несколько раз встречался с [главой корпорации Amazon] Джеффом Безосом. Я встречался с [британским миллиардером] Ричардом Брэнсоном", - добавил Реймонд. Безос и Брэнсон являются владельцами компаний, которые занимаются разработками в космической сфере.

Защита от астероидов

Но вопрос о том, способны ли космические силы страны принять какие-то меры в случае приближения к Земле "гигантского астероида", генерал ответил, что они "могут с этим помочь". Он пояснил, что подведомственные ему силы располагают "датчиками, которые могут помочь отследить" движение таких небесных тел.

Журналист издания также спросила генерала, входит ли в задачи Космических сил США "защита от пришельцев". Реймонд ответил отрицательно.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.

Вашингтон неоднократно отмечал, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. Как заявлял ранее президент России Владимир Путин, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Путин указывал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.

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