ЗРК "Стрела-10" корпусов Донбасса не эффективны против БПЛА Bayraktar

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Украина скоро обзаведется новой партией ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2. Вполне вероятно, что они практически сразу же после поступления будут брошены в бой.

Таким образом командование ВСУ намерено последовать примеру азербайджанских военных, которые, получив первую партию аналогичных БПЛА, спустя очень короткое время задействовали их в ходе операции по освобождению Нагорного Карабаха.

Необходимо учитывать, что украинская сторона уже имеет опыт эксплуатации этой техники. С ноября 2019 года задействуют 6 аппаратов и три станции управления ими. Их уже обкатывали на учениях, где отрабатывались задачи по уничтожению различных целей, а также велась разведка и наводились средства поражения.

В то же время, по мнению представителей Незалежной, успешному применению беспилотной авиации в небе Донбасса будет способствовать то, что подразделения противовоздушной обороны корпусов народной милиции вооружены лишь комплексами, которые не эффективны против Bayraktar TB2. Речь идет о ранних версиях самоходных зенитных ракетных "Стрела-10". Они не способны "достать" турецкие беспилотники ни по дальности, ни по высоте. Те же могут бить высокоточным оружием на дистанции до 8000 метров.

Есть большой риск, что БПЛА нанесут серьезные потери подразделениям находящимся на позициях, совершающим марши, а также командным пунктам, узлам связи.

Учитывая тесные военные контакты Киева и Анкары, не исключено, что Турция командирует на Украину своих специалистов, а в случае потерь дронов быстро их компенсирует, как это происходило во время конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Дмитрий Лемешко