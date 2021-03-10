Войти
ТАСС

Источник: первую серийную АПЛ проекта 885М "Новосибирск" передадут ВМФ в конце 2021 года

114
0
+1
Спуск на воду АПЛ "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М"
Спуск на воду АПЛ "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Ирина Скалина/ТАСС

До этого подлодка должна завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр "Ясень-М" "Новосибирск" будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого "Новосибирск" должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе госиспытаний субмарина выполнит пуски ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Таким образом, в этом году корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М "Казань" и первую серийную - "Новосибирск". На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

АПЛ проекта 885/885М

Седьмой и восьмой корпуса проекта 885М - АПЛ "Воронеж" и "Владивосток" - были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Головной и единственный подводный крейсер проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск" - выполняет задачи в составе Подводных сил Северного флота. Он был построен на "Севмаше" и передан ВМФ 17 июня 2014 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Сейчас "Северодвинск" готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые начнутся в этом году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-S
К-119 Воронеж
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
05.03.2021
Источник: на "Севмаше" ведется формирование корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М
27.07.2020
Источник: государственные испытания АПЛ "Казань" начнутся в первой половине августа
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение