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ТАСС

Гранатомет "Балкан" успешно прошел госиспытания

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Автоматический станковый гранатомет АГС-40 "Балкан"
Автоматический станковый гранатомет АГС-40 "Балкан".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Предварительно гранатомет прошел опытно-войсковую эксплуатацию

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Противопехотный 40-миллиметровый гранатомет "Балкан" успешно прошел государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ", - сказал он, отметив, что гранатомет предварительно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Кочкин отметил, что противопехотный гранатометный комплекс 6С19 "Балкан" является новейшей разработкой в области отечественного гранатометного вооружения. Он позволит увеличить дальность стрельбы более чем на 25%, а могущество боеприпаса - в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 "Пламя" и АГС-30).

Автоматический гранатомет 6С19 АГС-40 "Балкан" калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 "Пламя" и АГС-30.

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