«Элпа» заходит с козырей

Предприятие холдинга «Социум» осваивает ниши гражданского рынка

АО «НИИ «Элпа» холдинга «Социум» – ведущий российский разработчик наукоемких, высокотехнологичных изделий. Компания производит современную радиоэлектронную продукцию, востребованную на рынке и во многом превосходящую зарубежные аналоги. На предприятии успешно реализуется программа замещения импортного оборудования и техники.

Семейство приборов, разработанных зеленоградскими конструкторами, пополнилось в этом году магнитным датчиком тока ДТМ-1. Устройство является аналогом продукции компании Honeywell – CSLA1CD-CSLA1CF-CSLA1CH, однако у зеленоградского прибора несомненные конкурентные преимущества перед «американцами». Прежде всего ДТМ-1 возможно устанавливать без потерь мощности в измеряемой электрической цепи, имеется широкий диапазон частот – 20 кГц, есть возможность измерения как переменных, так и постоянных токов (до 30 А), повышенный срок службы, широкий диапазон рабочих температур и радиационная устойчивость.

Магнитный бесконтактный датчик тока ДТМ-1 предназначен для измерения постоянного, переменного и импульсного тока, может использоваться в системах мониторинга величины тока в электрических цепях во многих областях промышленности: машиностроении, автомобильной электронике, авиационной и космической технике. Также датчики тока вполне применимы в системах обратной связи оборудования для защиты и управления.

Основные параметры: коэффициент преобразования (КП): 100±10 (50±5) мВ/А и может меняться в широких пределах. Порог чувствительности – не более 0,01 А. Диапазон измеряемых токов: ±0,1 А. Динамический диапазон позволяет измерять токи до 30 А. Резонансная частота – 20±0,5 кГц. Максимальный диаметр провода – три миллиметра – зависит от размера феррита. Напряжение питания – 5 В.

Поскольку на предприятии давно и плотно занимаются пьезотехникой, большое внимание уделяется здесь созданию современных пьезореле для оборота в народном хозяйстве. Стоит отметить, что многие разработки в этой области защищены патентами.

Как заявил директор НПК АО «НИИ «Элпа» Алексей Храмцов, из всех разработок для достаточно конкурентного российского рынка наиболее высокий потенциал у пьезореле и форсунок. В стандартном реле для коммутации контактов используется электромагнитная катушка, а конструкторы «Элпы» смогли обеспечить коммутацию с помощью пьезоэлементов.

Пьезореле предназначены для комплектования устройств релейной защиты и автоматики и относятся к классу высокоскоростных. Аналогами продукции «Элпы» выступают реле от компаний FINDER, Autonics Corporation, SINGA. Технология производства у конкурентов основана на применении электромагнитного принципа. Однако реле из Зеленограда в большинстве случаев эффективнее электромагнитных, поскольку имеют большую скорость коммутации и большее количество переключений, работают без вибраций при коммутации, у них отсутствуют выделение тепла и энергопотребление во включенном и выключенном состоянии, имеется высокая радиационная стойкость, устойчивость к воздействию электромагнитных полей, высокая частота срабатываний.

Время удержания в пьезокерамическом реле практически неограниченно – оно может работать с частотой до 100 герц. И в сравнении с классическим электромагнитным реле не потребляет энергию для сохранения переключенного состояния.

На предприятии уже сделаны макетные образцы, которые будут представлены потенциальному заказчику – Чебоксарскому электромеханическому заводу, и вскоре, если сложится удачно, новинку запустят в массовое производство.

Кроме того, конструкторы «Элпы» продолжают создавать оборудование для оснащения структур жилищно-коммунального хозяйства. На предприятии это одно из ведущих направлений в сегменте гражданской продукции. Специалисты из Зеленограда разработали модули для беспроводных систем удаленного учета энергоресурсов.

Модуль EM3011 предназначен для сбора информации с приборов учета в программу Walk-by в системе учета ресурсов в ЖКХ EcoMatrix. ЕМ3011 серийно выпускается с встроенным микроконтроллером и различными интерфейсами для обмена информацией с внешними устройствами. EM2043 – для сбора информации с приборов учета с импульсным выходом и передачи обработанной информации в систему учета ресурсов в ЖКХ EcoMatrix. Встроенный архив позволяет сохранять часовые значения по каждому входу в течение шести месяцев. Модуль может дополнительно укомплектовываться датчиком давления и сигнализацией проникновения. Настройки общие и по каждому входу устанавливаются по радиоканалу с помощью терминала ЕМ3011 и специального программного обеспечения.

Внешний радиопередающий модуль EM1016 предназначен для передачи по радиоканалу показаний от счетчиков воды, электроэнергии и газа, оборудованных импульсными выходами. Может быть использован в системе EcoMatrix (полностью беспроводная система автоматизированного сбора показаний счетчиков энергоносителей и автоматизированной обработкой данных). Имеет до четырех импульсных входов для подключения счетчиков. Питание осуществляется от литиевых батарей со сроком эксплуатации более 12 лет. Настройки общие и по каждому входу устанавливаются по радиоканалу.

По материалам сайтов «Социум-А» и АО «НИИ «Элпа»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021 года