У саперов дублей не бывает

Инженерные войска ЦВО защищают регионы России не только от наводнений, пожаров и экологических катастроф

2021 год для подразделений инженерных войск Центрального военного округа особенно насыщен мероприятиями боевой и специальной подготовки, как, впрочем, и год минувший. О наиболее знаковых из них в интервью «ВПК» рассказал начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.

– Дмитрий Юрьевич, минувший учебный год позади, но результаты и взятые в боевой учебе рубежи напрямую связаны с сегодняшними показателями инженерных войск. Расскажите о наиболее заметных событиях.

– В силу известных причин оба плановых периода профессионального становления наших специалистов прошли в непростой эпидемиологической обстановке. Однако несмотря на столь затяжную вводную, график нашей ратной деятельности был направлен на дальнейшее повышение уровня готовности органов военного управления, соединений и воинских частей, возможностей инженерных войск ЦВО, обеспечение их новейшим инженерным вооружением.

К главной особенности я бы отнес высокую интенсивность и многообразие проведенных мероприятий. Основными стали, во-первых, 12 квалификационных сборов с офицерским, сержантским и солдатским составами наших войск. Во-вторых, большой полевой выход и масштабный лагерный сбор понтонно-переправочных подразделений. В-третьих, подготовка и участие во всеармейских этапах конкурсов АрМИ по полевой выучке среди инженерных подразделений, в частности в полевых эстафетах «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Открытая вода». Плюс ко всему успешно проведены уникальные тактико-специальные учения по обрушению (ликвидации) списанных зданий.

“ Силами 18 групп разминирования на 13 окружных полигонах саперы инженерных подразделений ЦВО в 2020 году очистили от взрывоопасных предметов 587 гектаров ”

Кстати, по итогам участия в Армейских играх команды профильных специалистов из состава 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЦВО в конкурсах «Открытая вода» и «Инженерная формула» заняли вторые призовые места и завоевали бронзовые медали в конкурсе «Безопасный маршрут». Это достойный результат. Но в текущем году будем стремиться к высшей пьедестальной ступени. Тем более что дома, как говорится, и стены помогают.

Но, пожалуй, самым ответственным и небезопасным в 2020 году на территории военного округа стало выполнение задач по очистке местности от взрывоопасных предметов. Так, силами 18 групп разминирования на 13 окружных полигонах саперы очистили около 587 гектаров, что составляет сто процентов от годового плана-задания.

Кроме того, с привлечением инженерной техники в течение года было обрушено 175 списанных зданий и сооружений в 19 военных городках ЦВО.

В соответствии с указаниями министра обороны по очистке территорий военных городков в районе города Норильска и аэродрома Алыкель в Красноярском крае подразделения инженерных войск ЦВО в составе сводного отряда ликвидации экологического ущерба успешно выполнили задачи по обрушению взрывным способом трех списанных нежилых девятиэтажных домов.

Особо отмечу: сложность заключалась в первую очередь в том, что работы проводились в непосредственной близости от действующего международного аэропорта «Норильск». Наши специалисты провели все необходимые расчеты и профессионально, с ювелирной точностью снесли здания. Хотя все взрывные работы осуществлялись при сильном ветре и низких температурах – от минус 35 до минус 47 градусов.

Эти испытания в экстремальных обстоятельствах позволили инженерно-саперным отделениям ЦВО приобрести, во-первых, колоссальный опыт выполнения взрывных работ при демонтаже конструкций, а во-вторых, учитывая один из основных принципов боевой подготовки «Учить войска тому, что необходимо на войне», практически отработать вопросы устройства заграждений (завалы и разрушения) при ведении боевых действий.

– Как осуществляется взаимодействие с местными органами власти в выполнении задач инженерного обеспечения региона? Это как-то связано с боевой подготовкой и участием в конкурсах АрМИ-2021?

– В составе 41-й общевойсковой армии ЦВО в городе Ишиме Тюменской области сформирован инженерно-саперный полк. Появление в регионе нового формирования позволило не только обеспечить дублирование переправ через стратегические мосты на пяти крупных водных преградах – реках Тобол, Енисей, Обь, Иртыш и Ангара, но и на 18 процентов нарастить боевые возможности инженерных войск ЦВО, а общевойскового объединения – на 46 процентов.

Добавлю, что полк полностью обеспечен вооружением и военной техникой, при этом доля современных образцов составляет 84 процента. Но точка в техоснащении полка не поставлена. В этом году по линии государственного оборонного заказа запланировано поступление в воинскую часть еще девяти единиц перспективных средств инженерного вооружения в виде тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 и экскаваторов ЭОВ-3523. Это в свою очередь заметно снизит сроки выполнения будущих задач по оборудованию переходов через узкие преграды, разработке грунтов при фортификационном оборудовании районов расположения войск.

С 1 декабря 2020-го подразделения инженерно-саперного полка включились в общий процесс интенсивной боевой подготовки нового учебного года. А в летнем периоде обучения военнослужащие примут участие в своем первом тактико-специальном учении. Затем подразделениям предстоит пополнить строй участников двустороннего тактического учения общевойсковых объединений – 2-й гвардейской и 41-й общевойсковых армий.

В этом году они также будут задействованы во всех конкурсах и соревнованиях, в том числе в этапах всеармейских Игр. Не сомневаюсь, что под руководством столь опытного командира полка, как подполковник Рустам Сайфуллин, личный состав молодого воинского формирования сможет на профессиональном поприще успешно противопоставить себя завсегдатаям профильных конкурсов в программах АрМИ.

Сегодня подразделения инженерно-саперного полка в полном объеме выполняют комплекс задач инженерного обеспечения в регионе, а при возникновении в зонах ответственности чрезвычайных ситуаций – лесных пожаров или половодья – способны оказать помощь федеральным органам исполнительной власти в 13 субъектах Российской Федерации.

– Что еще из новых образцов технического обеспечения планируется к получению инженерным подразделениям военного округа в 2021 году?

– В 2020-м на снабжение инженерных войск округа уже поступило 49 единиц современных средств инженерного вооружения. В 2021 году добавится еще 64 единицы. В основном это будут средства преодоления преград ТММ-3М2, инженерная техника для землеройных работ – экскаваторы ЭОВ-3523 на базе КамАЗов, а также автокраны грузоподъемностью до 16 и 32 тонн, средства очистки воды СКО-10К.

Не остаются без должного внимания и наши инженерные подразделения российских военных баз за рубежом. В частности, в интересах их дооснащения и технического обновления уже поступил быстровозводимый модульный блокпост, состоящий из комплектов габионов насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также фронтальные погрузчики МДСУ-3500, позволяющие сократить время возведения БП до 12 часов. В текущем году подобное фортификационное сооружение запланировано к поставке в распоряжение инженерного подразделения 201-й российской военной базы в Республике Таджикистан.

– В минувшем году в кризисных ситуациях подразделения инженерных войск ЦВО принимали активное участие в оказании необходимой помощи гражданскому сектору вашей зоны ответственности. Каков прогноз привлечения к подобным задачам военных инженеров в текущем году?

– В 2020-м подразделения инженерных войск решали задачи по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем на территории пяти субъектов Российской Федерации, в том числе в Челябинской и Оренбургской областях, а также в Алтайском крае. Благодаря действиям наших специалистов удалось предотвратить затопление более 20 населенных пунктов с общим населением свыше полутора тысяч человек. От ледохода защищено 11 мостов.

В целом личный состав инженерных войск ЦВО продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки в ходе ликвидации последствий ЧП. Я бы отметил успешную деятельность специалистов 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЦВО, где подготовкой групп взрывных работ руководит боевой офицер, командир соединения полковник Сергей Порохня.

В марте мы проведем масштабный сбор специалистов инженерных войск, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, поскольку снега в этом году выпало много. К началу сборов планируем подготовить тринадцать подрывных и девять эвакуационно-спасательных групп. В них войдут более 300 военнослужащих, в распоряжение которых поступит 76 единиц инженерной техники. Подготовленный расчет сил и средств позволит противостоять природным бедствиям, связанным с весенним половодьем на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Для ликвидации пожаров на территории Центрального венного округа в соединениях и воинских частях привлечем свыше 200 военнослужащих и восемь десятков единиц инженерной техники. Задачи, поставленные командованием Вооруженных сил Российской Федерации, командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным, будут выполнены.

– Какова динамика и основные мероприятия боевой подготовки военных инженеров ЦВО в этом учебном году?

– Основные усилия сосредоточены на повышении полевой выучки личного состава, проведении занятий по тактико-специальной, специальной подготовке, вождению инженерных машин. Особенность – в дальнейшем совершенствовании системы боевой и профессиональной подготовки, направленной на повышение результативности тактико-специальных учений (занятий), внедрении новых форм и способов выполнения задач инженерного обеспечения с учетом сирийского опыта.

Много внимания будет уделено освоению пополняющих автопарки современных образцов средств инженерного вооружения (УБИМ, ТММ-7, МТУ-2020, понтонные парки ПП-2005, катера БМК-МО, БМК-МТ, электротехнические средства мощностью 60–100 кВт). Продолжим прививать личному составу умения и навыки в их практической эксплуатации, а также проведении техобслуживания и ремонта вверенной техники.

И вот что еще хотелось бы особо отметить: 2021-й – год 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В нем знаковой особенностью профессиональной подготовки станет совместное участие понтонных подразделений Центрального и Южного военных округов в уникальном переходе по внутренним речным путям России (реки Белая, Кама, Волга). После чего личный состав речного марша примет участие в акции Памяти у памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021 года