Песня о «Буревестнике»

Приподнимая завесу секретности над «ночным кошмаром Америки»

Одной из самых громких сенсаций новостных мировых каналов в марте 2018 года стали сообщения о новейшей российской крылатой ракете 9М730 «Буревестник». По терминологии НАТО – индекс SSC-X-9 Skyfall. Первая крайне скудная информация о «падающем небе» вызвала уже ставшие привычными истошные вопли со стороны диванных западных экспертов и усердно подвывающих им российских креаклов и воинствующих евроукров о снятых на Мосфильме «мультиках Путина». Как три года назад, так и сегодня технологическая уникальность этой разработки делает ее, пожалуй, самой засекреченной. О ракете, которая должна будет сыграть решающую роль в условиях реального применения ядерного оружия против Российской Федерации (или возникновения подобной угрозы), информации в свободном доступе практически нет. Тем не менее ряд профильных отечественных и западных изданий разместил несколько публикаций о прохождении «Буревестником» программы испытаний.

В начале прошлого года ТАСС поделился не подтвержденными официально сведениями об успешном проведении испытаний ядерной энергетической установки с открытой прямоточной газовой турбиной. Но уже в сентябре того же года кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC, ссылаясь на неподлежащие оглашению источники в ЦРУ США, в стиле традиционной американской риторики сообщил о перманентных неудачах SSC-X-9 Skyfall в ходе проводимых испытаний. В частности, было заявлено как минимум о пяти случаях провала «Буревестника». Большинство отечественных военных экспертов оценили сообщение CNBC как очередную инсинуацию со стороны наших заклятых партнеров. При этом ни создатели «Буревестника», ни российское экспертное сообщество не отрицают наличия определенных проблем, считая это нормальным явлением для процесса создания принципиально новых вооружений.

По информации, озвученной осенью того же 2019 года Павлом Ивановым, в программе испытания новой крылатой ракеты глобальной дальности действия задействованы как минимум два российских полигона – Капустин Яр и Новая Земля.

Что известно о «Буревестнике»

Несмотря на достаточно мощную завесу секретности, некоторая информация об особенностях этой перспективной разработки, способной стать «ночным кошмаром Америки», время от времени в открытом доступе появляется.

В частности, известно, что габаритные размеры новой ракеты сопоставимы с аналогичными параметрами существующих российских крылатых ракет. Казалось бы, в чем прорыв? В том, что в стандартном по размерам корпусе размещена ядерная энергетическая установка. Создание компактного ядерного двигателя крылатой ракеты – цель конструкторов всех ведущих военных держав, однако реализовать ее удалось лишь отечественным инженерам. Ключевой функциональной возможностью российского ЯРД должно стать обеспечение сколь угодно долгого нахождения ракеты в воздухе. Что это дает в практическом плане?

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Во-первых, неограниченную дальность полета, обуславливающую в свою очередь возможность атаки заданного объекта с любого направления. Некоторые источники ограничивают эту характеристику 130 тысячами километров, что само по себе невероятно, поскольку позволяет сделать несколько витков вокруг планеты. Но как бы парадоксально это ни звучало, аналитики западных разведок считают этот показатель сильно (в разы) заниженным, определяя его не в пространственном выражении, а во временном. По их мнению, «Буревестник» способен находиться в воздухе в течение нескольких месяцев.

Во-вторых, неуязвимость. Неограниченность дальности полета в сочетании с колоссальной его продолжительностью делают тщетными попытки любых средств противовоздушной обороны перехватить и уничтожить «Буревестник». Отсутствие необходимости следования к заданной цели по кратчайшему маршруту позволяет новой российской ракете облетать районы дислокации средств противоракетной и противовоздушной обороны, выходя на объект с наименее защищенного направления.

Очевидно, что размещение систем и комплексов противоракетной обороны (ПРО) по периметру даже небольшой по территории страны, не говоря уже о США, невозможно по ряду причин. В первую очередь это отсутствие в распоряжении противника немыслимого количества пусковых установок, необходимого для этого. Второй причиной фантастичности такого проекта является его баснословная стоимость. Даже если рассматривать создание круговой ПРО исключительно вокруг мегаполисов и ключевых промышленных центров, финансирование такого мероприятия не осилит ни один военный бюджет, включая и безразмерный американский. И наконец, третьим аспектом, дающим право рассчитывать на беспомощность комплексов ПВО и ПРО в отношении «Буревестника», является продолжительность полета последнего. Если выводы экспертов западных разведок имеют под собой основания, то возможность многомесячного полета крылатой ракеты – ее пропуск к намеченной цели. Ни один радиолокационный комплекс не в состоянии беспрерывно функционировать в течение столь продолжительного отрезка времени без технического обслуживания, ремонта, устранения последствий инцидентов. Таким образом, неизбежно образование брешей, которые и будет использовать «Буревестник».

Высказываемые некоторой частью, преимущественно зарубежной, экспертного сообщества сомнения в способности «Буревестника» осуществлять столь продолжительный полет в режиме автопилота, конечно, имеют право на существование. Однако масштабность и актуальность проекта заставляют с огромной степенью уверенности надеяться на оснащение ракеты самой современной и максимально эффективной системой управления. И это резонно, потому что потеря «летающего ядерного реактора» в результате неоправданной экономии – событие, грозящее непредсказуемыми последствиями, и его вероятность должна быть сведена к минимуму.

И в-третьих, мощность боевого заряда. Заряда, превышающего мегатонну в тротиловом эквиваленте и вполне способного гарантированно уничтожить цель любого типа – промышленное предприятие, район или подземный бункер.

Есть еще один весьма важный нюанс, требующий учета стороной, собирающейся применить против 9М730 средства противовоздушной и противоракетной обороны. Рассмотрим гипотетический случай. Противнику удалось осуществить перехват и уничтожение «Буревестника» на подходе к цели. Взрыв ядерного заряда такой мощности вызовет выброс настолько колоссального количества энергии, что в радиусе 400 километров не останется ни одного работающего электронного прибора. Что раскрывает для удара территорию площадью полмиллиона квадратных километров.

Оружие «последней войны»

Степень недовольства Пентагона, вызванная страхом перед новой российской перспективной разработкой, ярко характеризуют красочные определения «Буревестника», данные ему Западом. Например, «Летающий Чернобыль». Именно так назвал российскую крылатую ракету глобальной дальности спецпосланник американского президента Марк Биллингсли. Но никто и не ожидал одобрения, а тем более восхищения нашими успехами от вечно пекущихся о деле мира заокеанских партнеров. Важно другое. Понимание Пентагоном того, что «Буревестник» – оружие, способное вернуть нам безусловное лидерство в сфере освоения космоса.

Некоторая часть экспертного сообщества считает создаваемую сегодня крылатую ракету глобальной дальности исключительно оружием «последней войны», используемым в качестве средства устрашения, что как минимум недальновидно. Другие высказывают мнение о том, что запредельно высокая цена его боевого применения нивелирует возможность реальных боевых действий с его участием. Кто-то и вовсе считает этот проект пустышкой и призывает его закрыть. Позволим себе не согласиться ни с первыми, ни со вторыми, ни с третьими.

Очевидно, что наряду со стратегическим военным значением новая ракета обладает и исключительной политической, научной и технологической ценностью.

На самолете в космос

Достоверных сведений о характеристиках малогабаритного ядерного двигателя в открытых источниках практически нет. Абсолютно точно известно одно – он дозвуковой. Однако уже сейчас понятно, что обладание мощным и компактным ядерным реактором, являющимся передовым представителем созданных в мире ЯРД, значительно приближает перспективу скорого создания двухконтурного двигателя, не вызывающего радиационного заражения окружающей среды и пригодного для оснащения летательных аппаратов. Не менее ценными представляются и наработанные в процессе создания и доводки энергетического агрегата технологии и полученные знания.

Создание подобного двигателя автоматически предоставляет РФ возможность разработки летательных аппаратов, в том числе и пилотируемых моделей, с неограниченной дальностью полета. А успешная интеграция прямоточно-воздушного и турбореактивного двигателей с чуть более мощным ядерным реактором – реальный шанс создания принципиально нового самолета, летающего на гиперзвуковых скоростях и на высотах десятков километров. Однако и этим не ограничиваются перспективы ОКР «Буревестник».

Оснащение такого летательного аппарата ЯРД с эффективной защитой рабочего тела от радиации или супермощным ЖРД с высоким показателем тяговооруженности позволяет выводить самолет в космическое пространство. Таким образом, реальностью становится многолетняя мечта конструкторов об одноступенной транспортной системе, доставляющей людей и грузы на околоземную орбиту. Широта предоставляемых таким открытием перспектив не поддается современному пониманию.

Естественно, это пока лишь виды на весьма далекое будущее, но важным представляется факт самого начала движения в этом направлении. И зеленым светом этому движению должно стать соответствующее финансирование. Остановив эту разработку, Россия не станет слабее, однако продолжая развитие проекта «Буревестник», отечественная космическая отрасль получает преимущество.

Примечательно, что эти идеи не только получили горячее одобрение в некоторых структурах российского ОПК, но и начинают приобретать конкретные очертания. На наш взгляд, именно это имели в виду РИА «Новости», опубликовавшие в 2019 году сообщение о существовании в госкорпорации «Роскосмос» сторонников разработки ракетоплана с ядерной энергетической установкой. В качестве подтверждения своих выводов информационный ресурс ссылается на цитату из попавшего в его распоряжение документа: «Планирование перспективных разработок многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой. Подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши».

Единственным минусом новой разработки, прекрасно видимым уже сейчас, является скорость полета. Хотя и здесь не все однозначно. Принятая сегодня в экспертном сообществе концепция трактует в качестве аксиомы способность современных средств ПРО эффективно перехватывать крылатые ракеты, летающие на дозвуковых скоростях. Тем не менее в разработке «Буревестника» использованы две технологии, позволяющие в значительной мере минимизировать возможность его обнаружения и уничтожения средствами ПРО противника. Одной из них стала глобальная дальность ее полета, а другой – радиолокационная незаметность, более известная как технология «Стелс».

Что касается сроков принятия «Буревестника» на вооружение Российской армии, то они охраняются грифом «Секретно». Но если верить вездесущим американским экспертам, определившим высочайшую степень приоритетности данной разработки, находящейся, по их мнению, в стадии активных испытаний, – это вполне обозримое будущее, примерно 2025 год. И это тот редкий случай, когда очень хочется им верить без предъявления доказательств, что называется, на слово.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021 года