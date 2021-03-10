Роскосмос на распутье

Для начала освоения Луны сверхтяжу есть альтернатива

Роскосмос, очевидно, не без согласования с высшим руководством России принял ключевое решение об отказе от участия в создании инициированной американцами окололунной станции. Это на первый взгляд рядовое событие является своего рода моментом истины или новой точкой отсчета развития российской космонавтики. Принятое решение означает, что сотрудничество с США по Луне отменяется и далее мы пойдем своим путем.

Ранее российских специалистов исключили из группы экспертов по созданию окололунной станции Gateway. Этому послужили многократные заявления представителей Роскосмоса о недостаточной роли нашей страны в лунном проекте (как известно, России хотят поручить изготовить только один модуль – шлюз для выходов в открытый космос), а быть на вторых ролях нам как-то не с руки. Поэтому теперь следует определиться, будем ли мы покорять земной спутник в одиночку или с кем-то в партнерстве.

И еще одна свежая новость: президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Впервые за долгие годы об этой встрече было сообщено заранее – обычно о подобном принято говорить постфактум. Руководитель госкорпорации информировал президента об итогах работы за прошлый год и планах на ближайшее будущее. Конечно, многое осталось за кадром, однако можно утверждать, что помимо доклада президенту наверняка обсуждались ключевые вопросы стратегического характера относительно определения вектора дальнейшего развития отечественной космонавтики на ближайшие десятилетия.

Вспомним историю: подобные ключевые стратегические решения по космосу принимались в начале 90-х годов. Именно тогда основными вехами нашей пилотируемой космонавтики стали совместный проект «Мир» – «Шаттл» и последовавшая за ним Международная космическая станция. Соответственно была закрыта отечественная космическая программа «Энергия» – «Буран», а через несколько лет путем затопления уничтожена и ОКС «Мир». Сегодня российская космонавтика также находится на распутье и наступает время принятия таких же судьбоносных решений. Итак, каким станет российский космос через десяток лет?

Поставили на паузу

Серьезной новостью, пришедшей из недр Роскосмоса, является приостановка на неопределенный срок разработки ракеты сверхтяжелого класса. Причем решение принималось не руководством одного лишь космического ведомства, а по рекомендации Совета по космосу Российской академии наук после доклада Дмитрия Рогозина. Возможно, у кого-то этот факт вызовет недоумение, но определенный резон в этом, безусловно, есть.

“ Рогозин недавно обратился к ученым и экспертам с просьбой сформулировать свое видение предназначения и конструкции новой российской ОКС ”

Во-первых, следует осмотреться и еще раз внимательно уточнить детали космической программы России. Потенциальных ошибок в ней быть не должно, ибо в будущем это чревато немалыми потерями по срокам и финансам. Может быть, какие-то пункты придется и скорректировать, и в этом нет ничего страшного.

Во-вторых, чтобы двигаться вперед, нужно завершить многочисленные работы, по которым уже сделан приличный задел. Например, у Роскосмоса одних только ракет-носителей создается целая линейка: это РН «Союз-5» для космодрома Байконур и комплекса «Морской старт», вслед за ней РН «Союз-6», запланированная в качестве замены РН «Союз-2». В ближайших планах стоит РН «Союз-7» с двигателями на метане и с многоразовой первой ступенью. При этом продолжаются испытания РН «Ангара-А5» с последующим созданием ее прототипов – более мощной «Ангара-А5М», пилотируемой «Ангара-А5П» и «Ангара-А5В» с водородной ступенью повышенной грузоподъемности. А это как раз те кирпичики, из которых будет строиться будущая сверхтяжелая РН.

В-третьих, за последние годы накопилось много недоделок разного характера, которые требуют завершения. В частности, нужно закончить огромные строительные объемы на космодроме Восточный. Сейчас там вовсю кипит работа по второму этапу, хотя еще не по всем объектам первого этапа подписаны акты приемки. Время поджимает, ведь в планах на ближайшие годы стоит строительство полноценного аэропорта и комплекса сооружений для пилотируемых пусков.

Курс прежний – Луна

В ближайшей перспективе неизменным останется стратегический курс на освоение Луны, что и утверждено в космической программе, причем развивать свою космонавтику нам теперь придется без оглядки на заокеанского партнера. С этим все более или менее ясно. Начиная с этого года нас ожидает череда полетов новых автоматических аппаратов для исследования спутника Земли: «Луна-25,-26,-27,-28». Их главная задача – определить точное место для размещения будущей обитаемой базы. Планируется, что она будет развернута вблизи залежей лунного льда в районе Южного полюса. Имеющиеся там условия говорят о наличии замерзшей воды, которая может быть использована для производства как кислорода для дыхания, так и водорода для ракетного топлива.

Модуль «Наука». Фото: sukhoi.ru

Пилотируемые полеты на МКС скорее всего будут продолжаться вплоть до ее закрытия. Существующие договоренности гарантируют ее эксплуатацию вплоть до 2024 года включительно, однако относительно продления этого срока есть разные мнения. Хотелось бы, чтобы на МКС успел слетать новый российский пилотируемый корабль «Орел». Нужно постараться успеть испытать его в составе действующей орбитальной станции.

Также очевидно, что России следует сосредоточиться на создании собственной ОКС. Будущая станция должна быть компактной, функциональной и относительно недорогой, а также летать по нужной в отличие от МКС для нас орбите – с наклонением, позволяющим охватить наблюдениями и самые северные районы страны. В связи с этим ситуация представляется следующей. Если в этом году срок функционирования МКС не будет продлен, то России следует ограничиться запуском к ней только одного модуля «Наука» и на этом поставить точку, а остальные строящиеся модули припасти для собственной ОКС.

Как известно, узловой модуль «Причал» уже готов к запуску, а научно-энергетический достраивается. Шлюзовой модуль можно скопировать с уже имеющихся на МКС, поэтому проблем с ним не возникнет. Возможно, придется потратиться на создание базового модуля, который тоже до деталей отработан технологически еще со времен «Салютов». Обязательно следует предусмотреть трансформируемый (надувной) модуль, поскольку давно пора переходить от наземных испытаний надувных конструкций к их тестированию в условиях космоса. Именно такая станция, способная до 2040 года выполнять огромный объем задач на земной орбите, и нужна сейчас России. В этой связи Рогозин недавно обратился к ученым и экспертам с просьбой сформулировать свое видение предназначения и конструкции новой российской ОКС. Кстати, недавно и Совет РАН по космосу рекомендовал Роскосмосу вплотную заняться разработкой собственной космической станции.

Существует еще один вариант действий – строить станцию и осваивать Луну вместе с Китаем. Тем более что руководство этой страны вполне официально приглашает в совместные космические проекты другие страны и прежде всего Россию. Сотрудничество РФ и КНР в космической области облегчается тем, что китайская и российская техника базируется на проверенных временем советских технологиях. Именно они являются фундаментом китайской космической программы и только благодаря им китайский космос развивается сегодня столь стремительными темпами.

Идея на ближайшую перспективу

Минобороны РФ в середине февраля официально объявило, что одним из главных элементов военной доктрины сдерживания в ближайшем будущем станет искусственный интеллект (ИИ). Почему бы не подключиться к этой программе и Роскосмосу – ведь синергетический эффект всегда дает хороший результат.

Применительно к космосу картина будет выглядеть следующим образом. На первом этапе вместо форсирования лунной пилотируемой программы и вкладывания огромных ресурсов в создание сверхтяжелого носителя сделать упор на роботы-автоматы. В качестве альтернативы именно они после утверждения месторасположения базы непосредственно начнут ее возведение на Луне. Фактически вместо космонавтов умные потомки безмозглого «Федора» выполнят все необходимые работы вплоть до сдачи готовых к приему людей объектов базы, что называется, под ключ.

Этот процесс займет где-то около пяти лет. Именно на этот срок можно отложить создание сверхтяжелой РН для пилотируемых полетов. А за это время конструкторы полностью утвердятся в плане ее конечного облика. Наделенные способностями ИИ роботы-автоматы могут доставляться на Луну с помощью тяжелых РН «Ангара-А5В», чьей мощности сполна хватит для этой цели. Попутно будет отработана в автоматическом режиме технология взлета-посадки на лунную поверхность.

Экономия средств по линии Роскосмоса за эти пять лет будет просто огромна. Все-таки затраты на полеты тяжелых и сверхтяжелых РН отличаются на порядок. Пока точно подсчитать экономию средств сложно, но однозначно можно сказать, что измеряться она будет миллиардами.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021 года