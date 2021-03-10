Украинский флот надули

Щедрая американская помощь оказалась блефом

Министерство обороны Украины сообщило об очередной технической помощи из США. С невероятной помпой была обставлена торжественная церемония на территории военно-морской базы «Юг» в гавани Одессы приема 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac, которые подарили украинскому флоту Соединенные Штаты.

Подарок лично принимал командующий ВМС вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа. «Это событие еще раз подтверждает: Украина не одна в противостоянии российской вооруженной агрессии», – заявил Неижпапа.

И чтобы как-то нивелировать мельчающую с каждым годом помощь от «старшего брата», поспешил добавить: среди поступившей техники – суперсовременное водолазное оборудование, тепловизоры, компактные радиолокационные станции и средства связи.

Украинский флотоводец рассказал, что в течение нескольких месяцев этого года ВМС Украины получат три патрульных катера от США, коими мощь флота укрепится в разы.

Атташе ВМС при посольстве США на Украине капитан 2-го ранга Питер Мэллори во время передачи надувных лодок объявил, что важные шаги сотрудничества между США и Украиной будут продолжаться и Вашингтон всегда готов помочь в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Говоря о сотрудничестве, американский атташе, видимо, подразумевал стремление впарить Украине патрульные катера проекта Mark VI.

В июле 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI. По его словам, шесть катеров уже готовятся для Киева в рамках помощи по соответствующим программам. Остальные суда Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета. По морским меркам корабли совсем новые, получены с завода в 2015–2017 годах. Изначально для ВМС США планировали заказать 48 катеров, но результаты эксплуатации первой дюжины оказались неутешительны. За каждый Mark VI военному ведомству пришлось заплатить от семи до восьми миллионов долларов. Прогнозируемые затраты на покупку и содержание следующих кораблей серии составили 14–16 миллионов. При этом суда водоизмещением 65 тонн обладают весьма скромными боевыми качествами.

По сообщению издания The Drive, сами ВМС США (из-за бесполезности против потенциальных противников и дороговизны) давно планировали эти катера списать и продать. Все 12 катеров могут быть выведены из состава флота к концу текущего года.

«В сценариях военных действий против равных наций (Россия или Китай) считалось, что Mark VI на самом деле не нужны (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)», – говорил генерал-майор Корпуса морской пехоты (КМП) США Трейси Кинга, отметив, что катера дороги в обслуживании.

Видимо, зная о том, что США сбагрят ненужные им катера, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Черном море. А пока, мол, пользуйтесь надувными лодками в борьбе с современным российским флотом.

Кстати, резиновые лодки с логотипами ВМС США пристают к украинским берегам не впервые. В прошлом году американцы передали Украине 84 надувные лодки. Киев тогда не акцентировал внимание – безвозмездная это помощь от «большого брата» или за плату. В соцсетях и ряде СМИ писали о нескольких десятках миллионов долларов в оплату такого «б/у-вооружения».

Надувные лодки Zodiac – это на самом деле моторные жестконадувные лодки RHIB, созданные для военно-морского спецназа. Их длина – более 10 метров. Скорость – около 80 километров в час. Жесткий корпус сделан из легких сплавов кевлара и стеклопластика. Имеют радар, могут быть оснащены системами радиоэлектронной борьбы и легким пулеметом. Используются как морской «транспортер» для перевозки группы из восьми человек. Катер Willard в вариации Sea Force 11М чуть серьезнее надувных Zodiac. Длина – от 11 метров, полужесткий корпус пригоден для установки легкого пушечного вооружения.

Депутат Рады Александр Дубинский так прокомментировал американский надувной подарок: «Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам. Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим вас!». Отсутствие весел также беспокоит журналистку Лану Шевчук, но не только это. Женщина написала: «Во-первых, где весла? Во-вторых, после надувных лодок, когда ждать надувных баб?». Политолог Сергей Белашко задается вопросом о том, какой именно теперь флот у Украины: «У Порошенко был москитный флот. А это какой – блошиный получается?».

Другие пользователи тоже не стесняются и оставляют язвительные комментарии: «Парад резиновых лодок. Это жесть», «Это взамен на отданное Украиной ядерное оружие?», «Надувные матрасы? Респект!», «Ну очень большая помощь. Рыбацкие резиновые лодочки. Спасибо Дядюшке Сэму».

Украина 30 лет назад имела четвертую экономику в Европе и сама создавала авианесущие крейсеры. А сейчас вот рада даже надувным лодкам. Теперь очередь за надувным авианосцем.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021 года