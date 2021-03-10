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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр"

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Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower.
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Лондон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, в понедельник, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях британские очевидцы, публикующие фотографии кораблей.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

По сообщению 6-го оперативного флота США, на минувшей неделе эта авианосная ударная группа проводила совместные учения с кораблями ВМС Марокко в Атлантике вблизи Канарских островов.

В настоящее время корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.

Ранее предполагалось, что корабли группы проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он "пока не принял решение об этом" и будет обсуждать необходимость направления туда группы с региональным командованием и руководством Пентагона.

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Страны
Великобритания
Марокко
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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