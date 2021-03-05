Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польское предприятие проведет ремонт РЛС национальной системы ПВО

420
0
0
РЛС, используемые в ВС Польши
РЛС, используемые в ВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Польская компания Wojskowe Zakłady Elektroniczne в г.Зелёнка получила контракт МО Польши на ремонт и модернизацию двухкоординатных и трехкоординатных РЛС, используемых в национальных ВС. Стоимость контракта - около $7 млн.


РЛС, используемые в ВС Польши.
Источник: belvpo.com

Планируется проведение работ по следующим радиолокационным системам:

двухкоординатная РЛС RO-82/M (NUR-31/M) «Justyna», дальность обнаружения - 160 км;

двухкоординатная РЛС RO-94 (NUR-31MK) «Justyna», дальность обнаружения - 210 км;

радиовысотомер RW-32 (NUR-41) «Bożena» с параболической антенной с дальностью действия до 360 км, предназначенный для работы с двухкоординатными РЛС;

трехкоординатная РЛС RT-22 (NUR-22) «Edyta»;

антенная приставка RА-83 для установки на РЛС RO-94 (NUR-31MK);

двухкоординатная УКВ РЛС предварительного обнаружения RSWP P-18 «Laura» и ее варианты с антеннами, состоящими из нескольких антенн «Yagi».

Отмечается, что перед WZE Zielonka стоит сложная задача, потому что ремонт РЛС может быть объективно затруднен из-за их возраста, т.к. ни одна из них больше не производится. Возможно, поэтому свое предложение в ходе тендера подала только компания Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., которая обладает соответствующими знаниями и опытом в этом виде работ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Похожие новости
03.08.2020
Очередной «Буян-М» пополнит Черноморский флот до конца года
30.07.2020
Косачев обвинил США в нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО
10.05.2017
Разведывательный корабль для ВМС Швеции будет построен в Польше
28.04.2017
В Совфеде прокомментировали слова Генштаба о возможном ядерном ударе США
01.08.2011
Нужна политическая воля
18.07.2011
Реформирование вооруженных сил: искусство постановки задачи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)