Польское предприятие проведет ремонт РЛС национальной системы ПВО

Польская компания Wojskowe Zakłady Elektroniczne в г.Зелёнка получила контракт МО Польши на ремонт и модернизацию двухкоординатных и трехкоординатных РЛС, используемых в национальных ВС. Стоимость контракта - около $7 млн.

РЛС, используемые в ВС Польши. Источник: belvpo.com

Планируется проведение работ по следующим радиолокационным системам:

двухкоординатная РЛС RO-82/M (NUR-31/M) «Justyna», дальность обнаружения - 160 км;

двухкоординатная РЛС RO-94 (NUR-31MK) «Justyna», дальность обнаружения - 210 км;

радиовысотомер RW-32 (NUR-41) «Bożena» с параболической антенной с дальностью действия до 360 км, предназначенный для работы с двухкоординатными РЛС;

трехкоординатная РЛС RT-22 (NUR-22) «Edyta»;

антенная приставка RА-83 для установки на РЛС RO-94 (NUR-31MK);

двухкоординатная УКВ РЛС предварительного обнаружения RSWP P-18 «Laura» и ее варианты с антеннами, состоящими из нескольких антенн «Yagi».

Отмечается, что перед WZE Zielonka стоит сложная задача, потому что ремонт РЛС может быть объективно затруднен из-за их возраста, т.к. ни одна из них больше не производится. Возможно, поэтому свое предложение в ходе тендера подала только компания Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., которая обладает соответствующими знаниями и опытом в этом виде работ.