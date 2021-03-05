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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Российские войска в Беларуси на ротационной основе? Это вполне реально

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Российско-белорусские учения
Российско-белорусские учения.
Источник изображения: belvpo.com

Заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанные им 2 марта на совещании о белорусско-российском сотрудничестве в военной сфере, вызвали огромный ажиотаж в оппозиционных СМИ. И, несмотря на то, что вопрос о размещении российской авиационной базы на территории Беларуси там не озвучивался, все «эксперты» сразу сделали вывод – Путин вернулся к этой теме.

Опуская все «завывания» о потере суверенитета и других «страшилках», делаем вполне очевидный вывод – российская военная база на территории Беларуси в ближайшее время точно не появится.

Речь идет о полноценных военных объектах со всем оборудованием и инфраструктурой, принадлежащих России. В этом нет насущной необходимости.

Дело в том, что россияне в рамках союзнических обязательств всегда готовы оказать любую авиационную поддержку, используя самолеты с аэродрома под Смоленском. Да и для Запада такие базы на белорусской земле будут постоянным раздражителем. Нам это надо?

А вот размещение на ротационной основе российских самолетов на белорусских аэродромах – это тот компромисс, который устроит всех. Вроде и базы российской нет (вся инфраструктура остается белорусской, и Запад может спать спокойно), а российская авиация присутствует (за наше спокойное небо точно можно не переживать).

Кстати, почему бы Беларуси не перенять опыт западных соседей? Размещение на ротационной основе нескольких батальонных тактических групп ВС Российской Федерации на белорусской земле представляется вполне адекватной ответной мерой на наличие у белорусских границ многонациональной натовской группировки.

Учитывая риски и вызовы военной безопасности Республики Беларусь, объективно оценивая ее экономический и военный потенциал, а также основные тенденции в развитии обстановки вокруг нашего государства, следует констатировать, что момент для принятия такого политического решения наступил.

Сергей Острына

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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