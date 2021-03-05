Новые кадры проливают свет на иранский удар по базе США в Ираке

Американские военные опубликовали ранее не известные кадры воздушного наблюдения за авиабазой Аль-Асад в Ираке во время беспрецедентного ракетного удара Ирана по этому объекту 8 января 2020 года. Это проливают свет на произошедшее, пишет американское интернет-издание The Drive.

Видео, снятое беспилотником, находившимся в небе, показывает шесть иранских баллистических ракет малой дальности Qaim-1, поражающих базу. Центральное командование США (CENTCOM) рассекретило видео и представила его в передаче «60 минут» телеканала CBS News в конце февраля 2021 года.

После удара сообщалось, что база была поражена 11-ю ракетами Qaim-1 и минимум одна попала по международному аэропорту Эрбиль, где также находились войска США.

Майор армии США Алан Джонсон уточнил в передаче, что по данным разведки Иран собирался запустить 27 ракет по базе. Но запустил всего 16 ракет, 5 из которых не сработали. В результате 110 военных США получили неуточненные травмы, но, к счастью, погибших не было.

Генерал Фрэнк Маккензи, глава CENTCOM, сообщил, что приготовления иранцев были вскрыты заблаговременно. Перед тем, как пролился «ракетный дождь», Иран купил коммерческие спутниковые изображения базы Аль-Асад. Это позволило вовремя эвакуировать значительную часть персонала, оборудования и техники. 51 самолет и вертолет были передислоцированы перед ударом, а большинство военнослужащих переместились в пустыню и наблюдали за пролетающими ракетами. Так была серьезно подорвана эффективность иранской атаки, спасены человеческие жизни и дорогостоящая аппаратура.

На видео показано, как первая и вторая ракеты поражают зону «Браво» (ангары). Третья и пятая ракеты попадают в зону «Чарли» (ангары, офисы, жилые помещения, столовые и туалеты). Четвертая ракета прилетает в зону «Вуду» (ангары, склад ГСМ). Шестая ракета поражает центр спасательных операций, объекты технического обслуживания и тренажерный зал в зоне «Вэлли».

Вероятно, видео было снято одним из нескольких беспилотников MQ-1C Grey Eagles, находившихся в это время в воздухе. В результате ударов были повреждены оптоволоконные линии, соединяющие наземные станции управления на базе со спутниковыми терминалами, что отрезало их от беспилотников. Этим можно объяснить, почему на видеозаписи видно только шесть из упомянутых 11 ударов.

Бункеров для всех не хватило. Каждое такое убежище рассчитано на 10 человек. Джонсон рассказал, что возле одного из таких бункеров скопилось 40 человек, которые настойчиво пытались в него попасть. Он и другие офицеры рассказали о своих ощущениях, которые они испытывали в ходе происходящего.

Никто до конца не понимал масштабов того, с чем мы можем столкнуться. Мы могли бы не пережить это

– сказала капитан ВВС Аделла Рамос, начальник полётов 443-го воздушной экспедиционной эскадрильи.

Если бы американцы были убиты, все было бы совсем иначе. У нас был план отомстить

– подчеркнул глава CENTCOM, намекнув на возможность войны между США и Ираном.

Впоследствии армия США разместила в Ираке средства ПВО, включая ЗРК «Пэтриот», чтобы защитить себя от дальнейших ракетных ударов.