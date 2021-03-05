Началось совместное польско-американское учение "Marauder".

2 марта на польском полигоне Дравско-Поморске началось двухнедельное совместное польско-американское учение воздушно-десантных подразделений под наименованием "Marauder".
|Совместное польско-американское учение "Marauder".
|Источник: belvpo.com
В маневрах принимают участие десантники 6-й воздушно-десантной бригады Войска Польского из Кракова, а также подразделения 173-й воздушно-десантной бригады США, штаб которой дислоцируется в итальянском г.Виченца.
|Командир польского воздушно-десантного соединения генерал бригады Гжегож Гродзкий после приземления .
|Источник: belvpo.com