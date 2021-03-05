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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Началось совместное польско-американское учение "Marauder".

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Совместное польско-американское учение "Marauder".
Совместное польско-американское учение "Marauder".
Источник изображения: belvpo.com

2 марта на польском полигоне Дравско-Поморске началось двухнедельное совместное польско-американское учение воздушно-десантных подразделений под наименованием "Marauder".

Совместное польско-американское учение "Marauder".
Источник: belvpo.com

В маневрах принимают участие десантники 6-й воздушно-десантной бригады Войска Польского из Кракова, а также подразделения 173-й воздушно-десантной бригады США, штаб которой дислоцируется в итальянском г.Виченца.

Командир польского воздушно-десантного соединения генерал бригады Гжегож Гродзкий после приземления .
Источник: belvpo.com
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Италия
Польша
США
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Военные учения
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