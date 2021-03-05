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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона заявил о готовности США к углублению партнерства с Грузией

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Учения ВС Грузии и США
Учения ВС Грузии и США.
Источник изображения: (c) ekhokavkaza.com

Тбилиси. 4 марта. ИНТЕРФАКС - США готовы развивать сотрудничество с Грузией, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

"Сотрудничество с Грузией, как с особым и надежным стратегическим партнером, имеет большое значение для оборонного ведомства США", - сказал Остин, слова которого цитирует пресс-служба грузинского Минобороны.

По информации пресс-службы, министр обороны США выразил готовность к еще большему углублению партнерства.

Сообщается, что стороны обсудили совместное участие грузинских и американских военнослужащих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, планы сотрудничества и вопросы, касающиеся интеграции Грузии в НАТО.

В ходе телефонного разговора Бурчуладзе обратил внимание на важность для Грузии твердой поддержки со стороны новой администрации США "на фоне исходящих от России угроз".

"Министр отметил, что встречи на высоком уровне, совместные военные учения и поддержка США в регионе являются демонстрацией твердого стратегического партнерства", - отмечают в пресс-службе.

В сообщении говорится, что стороны также рассмотрели ход совместных программ, среди которых GDRP (Программа готовности обороны Грузии), в рамках которой США помогают Грузии в подготовке и оснащении по натовским стандартам девяти маневренных батальонов.

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Афганистан
Грузия
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Военные учения
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