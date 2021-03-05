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Газета.ru

«Война до последнего украинца»: в России ответили на слова Муженко

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Источник изображения: gazeta.ru

Экс-глава Генштаба ВСУ нашел способ «победы» Украины над Россией

Слова экс-главы украинского Генштаба Виктора Муженко о возможности «победить Россию» с помощью условного «сильного союзника» показывают лишь то, что Киев расписался в своем бессилии прекратить гражданскую войну в Донбассе, пояснил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украина не способна прекратить гражданскую войну в Донбассе, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он прокомментировал слова бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко о возможности «победить Россию» с помощью условного «сильного союзника».

«У Киева сейчас нет ни сил, ни средств, ни желания, наверное, прекратить гражданскую войну на юго-востоке Украины. Они не управляют сегодня этими процессами. В итоге украинские дети, солдаты гибнут сегодня в угоду [интересов] внешних управленцев, кураторов, которые будут сражаться с Россией до последнего украинца», - приводит «Дума ТВ» слова российского парламентария.

Он также посоветовал Киеву попросить помощи у «инопланетян». «Других сумасшедших, готовых поддерживать Украину в ее мнимой войне с Россией, нет», - подытожил депутат.

Украинский генерал заявил, что Россия и Украина якобы ведут войну, по итогам которой - уверен Муженко - границы Украины должны вернутся к образцу конца 2013 года.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», - пояснил военный, не указав, какое именно государство он имеет в виду.

В середине прошлого месяца член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал «отыгранной пластинкой» попытки Украины сделать Россию виновной в гражданской войне в Донбассе в свете предъявления СБУ обвинений в военных преступлениях заместителю министра обороны РФ, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрею Картаполову.

«Подобное заявление Украины не имеет никаких оснований - не представлены доказательства и факты, одни домыслы. Украина хочет подтвердить перед европейским сообществом мифический статус России как страны-агрессора. Мы изначально выступали за мирное урегулирование гражданского противостояния на Украине и за решение гуманитарных проблем [в Донбассе]», - сказал депутат.

По его словам, Киеву стоит не зацикливаться на поиске врагов, а садиться за стол переговоров и вырабатывать «взаимно приемлемые решения» с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками.

Украинское следствие обвиняет российского генерала в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведении агрессивной войны», а также «нарушении законов войны, сопряженном с умышленным убийством».

Стоит отметить, что в начале нынешнего года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, таким образом, в очередной раз подтвердив тезис о том, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

На якобы возможность полномасштабной войны с Россией указывал ранее и украинский президент Владимир Зеленский.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины», - подчеркивал он.

По словам Зеленского, он думает, что власти России сами прекрасно понимают, что война с Украиной - это плохо.

В свою очередь, российская сторона постоянно заявляет, что не имеет никаких враждебных планов по отношению к Украине. При этом, как обращал внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Москва «никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы».

«Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма любо другой составной части российской территории будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать», - предупреждал сенатор.


Андрей Ермолов

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