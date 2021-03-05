Карета для морпеха

Флот принял у промышленности десантный корабль «Петр Моргунов»

Северный флот пополнился большим десантным кораблем «Петр Моргунов». Это второй после «Ивана Грена» БДК, построенный по проекту 11711 на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в ОСК).

Принимавший участие в церемонии поднятия флага главком ВМФ России Николай Евменов сказал, что строительство надводных кораблей океанской зоны «идет планомерно», а новый БДК «существенно усилит надводную составляющую Северного флота и эффективность выполнения поставленных задач».

«Петр Моргунов» и «Иван Грен» – самые крупные боевые единицы надводной компоненты ВМФ России, спроектированные и построенные в новейший период отечественной истории. Высокобортные серые красавцы выделяются характерным, хорошо запоминающимся, внешним обликом с развитой надстройкой и баком большого изгиба. Стандартное водоизмещение 5, полное – 6,5 тыс. т. Это на 450 и 600 т больше, чем соответствующие показатели для фрегатов проекта 22350 («Горшков» и «Касатонов»), которые также недавно вошли в состав Северного флота.

Пополнение СФ четверкой новейших надводных кораблей, конечно, радует. И вместе с тем высвечивает в контрастном свете малоутешительный факт: до недавнего времени отечественный флот заказывал очень мало крупных кораблей дальней морской зоны, в своей закупочной политике отдавая приоритет сравнительно легким – и дешевым – корветам и прочим «сторожевикам».

Причина банальна: сэкономить бюджетные средства на «второстепенных» программах ради главной – подлодки с баллистическими и крылатыми ракетами, составляющими ядро ВМФ России. Между тем тема строительства могучего океанского флота время от времени поднимается в ходе совещаний на самом верху, каждый раз упираясь в финансовый вопрос.

Противники выделения средств на надводные корабли первого ранга твердят: «Водоизмещением не воюют». А чем, собственно, собрался воевать «Петр Моргунов»? Управляемого оружия на борту нет, а ствольная артиллерия представлена парой шестиствольных автоматов АК-630 и одним АК-630М-2 «Дуэт» с двумя блоками стволов. Последнему принадлежит мировое первенство среди 30-мм пушек по темпу стрельбы с результатом 10 тыс. выстрелов в минуту (против 5 у АК-630). Вместе с постановщиками пассивных помех скорострельные автоматы выступают в качестве средств защиты от вражеских атак с моря и воздуха.

Заметим, что на кораблях предыдущего проекта 1171 ставились более тяжелые пушки ЗИФ-31Б калибра 57 мм и морским вариантом исполнения системы залпового огня «Град-М» калибра 122 мм. Снижение огневой мощи существенное. Вместе с тем переход на мелкокалиберную артиллерию объясняется изменением характера угроз. Скорострельные автоматы более эффективны против противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов, особенно компактных, которыми сегодня располагают не только армейские структуры, но и незаконные вооруженные формирования.

На корабле оборудована взлетно-посадочная площадка. Ангар телескопического типа, он выдвигается наружу и закрывает авиатехнику. Вмещает пару вертолетов семейства Ка-27, в походном положении они располагаются друг за другом. После посадки первая винтокрылая машина перемещается до носовой переборки ангара, вторая – втягивается в оставшееся ангарное пространство.

Наличие на борту БДК собственных вертолетов постоянного базирования существенно повышает его возможности при проведении десантирования и эвакуации, выполнении поисково-спасательных операций и гуманитарных миссий, а также по противолодочной обороне.

Ка-27 – машина не новая. На ее платформе создан «летающий радар» Ка-31 и вертолет огневой поддержки десанта Ка-29. Вместо них БДК может принять такое же количество Ка-52К «Катран», вооруженных противотанковыми и противокорабельными ракетами. Однако превращать десантный корабль в носитель ударных вертолетов неразумно.

Главное предназначение БДК проекта 11711 – доставка сил и средств морского десанта на театр военных действий, обеспечения высадки на необорудованное побережье, а также перевозки всевозможной техники и прочих грузов. Помимо того может использоваться в качестве флагманского корабля, обеспечивать эвакуацию и принимать участие в гуманитарных миссиях.

Внутренние объемы достаточны для размещения батальона морской пехоты с приданной ему техникой. В чреве судна могут уместиться до 13 основных боевых танков каждый массой до 60 т, включая самый современный образец – Т-14 «Армата». В случае бронетранспортеров или грузовиков высокой грузоподъемности число единиц техники повышается до 30.

Корабль имеет носовую и кормовую аппарели и отличается передовой механизацией. Сквозной десантный трюм позволяет через ворота и специальные закрытия с кормы загружать тяжелую гусеничную и колесную бронетехнику. На время морского перехода бронетехника размещается в десантном трюме, однако по сходням ее можно поднять и на верхнюю палубу.

Особо отметим передовые системы корабля, позволяющие осуществлять высадку боевых машин морской пехоты на необорудованное побережье. Носовая аппарель раскладывается в две секции. Она дает возможность с достаточно большого расстояния до береговой черты высаживать не плавающую технику через брод на необорудованное побережье.

«Грен» и «Моргунов» оснащены мощными кранами и другими средствами механизации. Их можно задействовать при выгрузке, погрузке и перемещении перевозимой номенклатуры, включая обширный парк контейнеров.

Проект 11711 разработан АО «Невское проектно-конструкторское бюро» (НПКБ). Проектирование велось на рубеже веков на основе современных технологических решений. Применялся единый подход к обработке информации с использованием новейших прикладных и специализированных программных пакетов. А также единая информационная база проектных данных трехмерного макетирования. Она использовалась не только применительно ко всему кораблю, но и всех его основных помещений и постов, высадочных устройств и конструкций.

Внешне «Иван Грен» и «Петр Моргунов» разительно отличаются от отечественных десантных судов прошлых поколений. Они имеют развитую надстройку с пятью ярусами в носовой и четырьмя в кормовой части, тогда как предыдущие БДК внешне напоминают сухогрузы «река–море».

Разница во внешнем облике имеет объяснение. Ранее военные моряки выставляли требование: БДК должны обладать способностью проходить внутренними водными путями. Формируя требования к новому кораблю, МО РФ пересмотрело свои прежние представления. Больше внимания стали уделять улучшению условий обитаемости как экипажа (100 человек), так и морской пехоты (до 300). Для них оборудованы спортзал, столовая, каюты и кубрики.

Чтобы скомпоновать их, проектировщикам пришлось увеличить надстройку, разместив там боевые посты, служебные и жилые блоки. Отдельные обитаемые помещения, а также медицинский блок на БДК проекта 11711 расположены над верхней палубой. Выбранная конструкторами оригинальная архитектура нетрадиционна для судов этого класса. Однако она позволила решить извечную на отечественных БДК проблему тесноты.

Энергетическая установка включает два дизель-реверс-редукторных агрегата мощностью по 3700 кВт каждый. Максимальная скорость хода – до 18 узлов. В составе носовой и кормовой машины используется продукция Коломенского завода – 16-цилиндровые V-образные дизели 10Д49 (16ЧН26/26) с газотурбинным наддувом.

Движитель – проверенные временем винты. Все очень просто и надежно: линия вала и гидродинамический руль в потоке от классического винта. Вместе с тем применена интересная конфигурация подводной части, которая позволяет БДК безопасно выходить на мелководье. При посадке носом на мель винты защищены от повреждений конструкцией корпуса корабля. В носовой части находятся подруливающие устройства тоннельного типа, с помощью которых можно дать импульс влево или право, поворачивая нос в выбранном направлении.

Строительство, испытания и доведение головного корабля до уровня требований заказчика растянулись на 14 лет. Закладка датируется декабрем 2004 года, спуск на воду – маем 2012-го. Швартовные испытания начались осенью 2015 года, акт о завершении государственных испытаний подписан 2 июня 2018-го. Задержки объясняются многочисленными переделками конструкторской документации на этапе строительства, главным образом по причине изменения взглядов руководства ВМФ России на роль и место десантных средств.

«Петр Моргунов» заложили десятилетие спустя «Ивана Грена» – 11 июня 2015 года, а еще через три года спустили на воду. Швартовные испытаний начались в ноябре, ходовые – декабре 2019-го. Заказчик принял корабль 23 декабря прошлого года. Значительное (с 14 лет до 5,5 года) снижение времени на строительство и испытания произошло благодаря решению всех проблемных вопросов на головном корпусе.

Вместо ожидаемого многими продолжения строительства серии однотипных судов МО РФ предпочло выдать промышленности заказ на пару кораблей измененного облика с увеличением полного водоизмещения до 8 тыс. т. «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» заложены 23 апреля 2019 года.

Длина выросла на 15 м, до 150, ширина – на 3, до 19,5. Для сохранения скорости полного хода 18 узлов число дизелей 10Д49 увеличили до четырех. Экипаж корабля пополнили на 20 человек, а авиагруппу – на 10 вертолетов. Вооружение БДК снова включает среднекалиберную артиллерию в лице башенной установки АК-176МА (76,2 мм). Хотя корабль стал почти на четверть тяжелее, а его внешний вид претерпел значительные изменения, цифровой индекс проекта решили сохранить прежним.

Существенное увеличение авиагруппы, с 2 до 12 единиц, фактически превращает десантный корабль проекта 11711 в вертолетоносец. Между тем спустя чуть более года после «Андреева» и «Трушина», 20 июля 2020 года, состоялась закладка еще двух авианесущих кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900. При водоизмещении около 30–40 тыс. т, они будут нести по 20 летательных аппаратов.

Все четыре вертолетоносца последовательно войдут в строй в течение 2023–2027 годов. При этом главное предназначение сохранится – перевозка и высадка десанта (до 1 тыс. морских пехотинцев у проекта 23900) на необорудованное побережье.

Очевидно, что взгляды руководства ВМФ России на роль, место и тактику использования десантных судов очередной раз кардинально пересмотрены. Впрочем, до планируемого завершения строительства «Москаленко» остается еще шесть лет, а за это время многое можно вновь передумать.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.