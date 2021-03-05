Что кладут в пайки бойцов спецподразделений, морпехов и десантников

В марте 2021 года в войска поступят новые индивидуальные рационы питания

В Российской армии два стандартных пайка – ИРП-П и ИРП-Б. Индивидуальный рацион питания повседневный (ИРП-П) предназначен для поддержания сил бойцов в случае отсутствия доступа к полевой кухне, а индивидуальный рацион питания боевой (ИРП-Б) – в полевых условиях.

Внешне коробка, в которой хранится сухой паек, никак не изменилась – она по-прежнему выполнена в темно-зеленом и салатовом цветах. Мне достался рацион, предназначенный для бойцов ВДВ, поэтому на передней части красуется эмблема воздушных десантников и их девиз: «Никто, кроме нас».

Вместе с содержимым коробка весит 1,47 кг. Калорийность пайка зашкаливает – в нем целых 4500 калорий, тогда как в обычном армейском пайке 3590. Эти параметры идеально подходят под главные условия, которые выдвигались командованием ВДВ, – паек легко переносить, он достаточно калорийный, чтобы боец мог поддерживать силы на протяжении всего дня.

Упаковка

Я с трудом разрываю темно-зеленый картон и заглядываю внутрь. Первое, что бросается в глаза, – яркие серебряные стенки, выполненные из фольги для лучшего сохранения продуктов. Далее – еще одна коробка, в которой лежат продукты. Она сделана из шершавого прессованного картона и выглядит далеко не так презентабельно, как яркая внешняя упаковка. Однако главное, что находится внутри нее.

В новый рацион входят 28 позиций, начиная с армейских галет и заканчивая дезинфицирующими салфетками и спичками. Во всех сухих пайках продуманы не только калорийность и вес, но и способ укладки продуктов, чтобы избежать их повреждения. Сверху оказались три упаковки галет (которые «используют вместо хлеба», как написано в прилагающейся к рациону инструкции) и три пластиковые ложки. Далее появились различные консервы, чай, кофе, сахар, соль, перец, повидло. Но больше всего меня заинтриговал пакетик с этикеткой «Концентрат для напитка сухой бодрящий». По составу я поняла, что за этим названием скрывается фруктовый концентрат. Оглядев все припасы, я решила, что сейчас самое время пообедать.

Закуска

Дегустацию я начала с двух банок с этикетками «Икра из овощей» и «Фарш колбасный отдельный». С трудом открыла эти консервы. «Икра из овощей» оказалась баклажанной икрой, которую мы все намазывали на хлеб (я – на входящие в паек галеты из обойной муки и муки пшеничной первого сорта). Ну что тут сказать – непередаваемый вкус детства.

А вот отношения с колбасным фаршем у меня не сложились. Мне он показался пересоленным, да и к тому же в нем были большие куски жира. Хотя на морозе для бойца это крайне важный фактор.

Компот на первое

В рацион входят две большие емкости по 250 г: «Говядина тушеная первый сорт» и «Мясо птицы с картофелем и овощами». В инструкции написано, что их можно употреблять как в холодном, так и в разогретом виде. А чтобы хоть как-то приблизиться к полевым условиям, я решила погреть консервы на портативном разогревателе, который также нашла в коробке.

Вопреки моим опасениям разобраться с разогревателем оказалось совсем несложно – на упаковке напечатана подробная инструкция, что и как надо делать. Пока консервы разогреваются (для начала я выбрала «Мясо птицы с картофелем и овощами»), я думаю, какой напиток себе сделать. Чай и кофе ничем не отличаются от тех, что мы можем купить в магазине. Остаются загадочные «Концентрат для напитка сухой бодрящий» и «Напиток молочный сухой быстровосстанавливаемый». «Гулять, так гулять», – подумала я и решила сделать оба напитка.

«Напиток молочный сухой быстровосстанавливаемый» оказался не чем иным, как обычным сухим молоком. Вкус похож на оригинал, но все же ощущается, что это лишь имитация молока. А вот «Концентрат для напитка сухой бодрящий» оказался более интересным не только на вкус, но и на вид. Это смесь сахарного песка и розовых гранул, а после того как я залила его водой, он стал ярко-малинового цвета. На вкус он приятный, сладковатый, напоминает компот из черной смородины. И неудивительно, ведь в его состав входят концентраты именно этой ягоды и яблока.

Мясо птицы с картофелем и овощами мне понравилось. Мясо нежное, без прожилок и хрящиков, в меру соленое. Я почувствовала привкус соевого соуса, хотя в составе он не указан. Возможно, мне так показалось из-за сочетания сладкого перца и подливы из томатной пасты.

Кстати, о составе. Я прочитала этикетки всех продуктов и могу сказать, что ни одного эмульгатора, красителя или другой химической добавки не нашла.

Теперь – тушенка. Мясо очень мягкое, волокна легко отделяются друг от друга. Жилы, куски жира, субпродукты, которые обычно добавляются в такие изделия, отсутствуют. Мясо больше похоже на то, которое вы бы сами могли приготовить дома. Честно говоря, не ожидала увидеть такое качественное мясо в консервах.

Десерт

На десерт десантнику предлагаются четыре продукта: шоколадная паста типа всем известной «Нутеллы», яблочное повидло, фруктовая палочка и шоколадный батончик «Офицерский». Заварив входящий в комплект кофе, я открыла шоколадную пасту, которая действительно очень напоминает популярную «Нутеллу», но без химических ингредиентов.

Яблочному повидлу я готова посвятить целый абзац, потому что оно прекрасно – в меру сладкое, с четким и таким знакомым яблочным вкусом. Удивительно, что оно вообще попало в рацион, потому что сейчас практически невозможно купить повидло в магазинах. Это продукт из далекого прекрасного детства.

Фруктовая палочка похожа на мюсли, которые очень любят спортсмены и сторонники ЗОЖ и ПП. Когда я ее открыла, в нос сразу ударил резкий запах чернослива. Однако в отличие от запаха вкус оказался не таким приторным, в нем даже присутствует легкая кислинка. Орехи, которые также входят в состав, придают десерту нотку пикантности.

Батончик «Офицерский» – это классический горький шоколад, по вкусу он ничем не отличается от того, который мы ежедневно видим в магазинах. Однако с растворимым гранулированным кофе (не как в кофейне, конечно, но высокого качества) заходит на ура.

Меня как довольно искушенного в еде человека новый паек удивил разнообразными вкусами, а главное – качеством продуктов. Приятно осознавать, что командование так тщательно относится к формированию рациона солдат и заботится не только о калорийности продуктов, но и об их качестве.

Дарья Любовик

Дарья Юлиановна Любовик – журналист.