Климат меняет приоритеты Вашингтона

Как Пентагон готовится к борьбе за Арктику

С 1970-х годов западный мир обеспокоен угрозой глобального потепления. Для одних это повод для волнения, для других – источник выгоды. Особенно это касается температурных сдвигов в Арктике, постепенно превращающейся в новое поле столкновения военных и экономических интересов России и стран НАТО.

Пересмотр национальной оборонной стратегии

Экспансивный характер внешней политики Вашингтона требует освоения и взятия под контроль новых судоходных путей, а также получения доступа к ресурсам, открывающимся благодаря глобальному потеплению. С 2019 года ВС США выявили климатические последствия на 79 объектах, среди них – «негативное влияние на портовую инфраструктуру и базы внутри страны и за рубежом», сообщает нью-йоркское военное издание Breaking Defense. Но до сих пор политический вектор Белого дома был направлен на решение задач, связанных с энергетикой. Об этом свидетельствует отсутствие статьи, где климатические изменения рассматривались бы как один из приоритетов национальной безопасности, в документе «Национальная оборонная стратегия» (National Defense Strategy) 2018 года. По предварительной оценке военного руководства США, неучтенный при Трампе климатический фактор провоцирует нестабильность в мире как в военной, так и в гуманитарной сфере.

В связи с этим Пентагон пересмотрит свою национальную оборонную стратегию. Согласно распоряжению Джозефа Байдена, американское военное ведомство должно оценить риски для военных, связанные с климатическими сдвигами, в течение ближайших четырех месяцев.

Сам же проект новой оборонной стратегии наряду с «руководством по планированию обороны (Defense Planning Guidance), председательской оценкой риска (Chairman’s Risk Assessment) и другими стратегическими и плановыми документами и процессами» должен быть представлен на рассмотрение в следующем году, сообщает Breaking Defense.

«Департамент немедленно предпримет соответствующие политические меры по обеспечению в нашей деятельности приоритетности климатических изменений и смягчению нарастающей угрозы», – заявил министр обороны Ллойд Остин.

Новая версия документа станет путеводителем для дальнейших стратегических учений американских военных сил, а также моделирования боевых действий на территории противника с учетом изменений окружающей среды. «Этот приказ знаменует собой резкий отход от политики администрации Трампа, которая стремилась расширить разведку нефти и газа, игнорируя последствия климатических изменений», – сообщает издание.

Кроме того, начиная с января 2022 года американское военное ведомство будет ежегодно предоставлять Белому дому обновленные сведение о проекте по обеспечению безопасности, где учитываются последствия климатических изменений.

Орбитальное координирование военных сил

Одним из инструментов исследований станет новое поколение спутниковой сети обмена данными, в которой будет применена ячеистая топология. Устройства будут работать на низкой околоземной и геостационарной орбитах, обеспечивать военных разведданными в режиме реального времени с минимальными задержками, а также обмениваться информацией между собой с помощью оптических терминалов.

Ячеистая структура обеспечит системе высокую отказоустойчивость: при выходе одного спутника из строя целостность участка сети и прохождение данных не нарушатся. Управление будет осуществляться Космическим командованием США (United State Space Command, SPACECOM), возрожденным в августе 2019 года в составе американского Министерства обороны. Согласно приказу министра обороны США, одно из ключевых направлений деятельности – участие в подготовке мультидоменных операций, то есть «формирование виртуального командного пункта, который обеспечит эффективное взаимодействие войск и скоординирует согласование действий на разных уровнях управления», – сообщает Breaking Defense.

Разработкой обновленной спутниковой системы займется военно-промышленная компания Raytheon – один из крупнейших подрядчиков американского ВПК. Специалисты именно этой компании разработали ЗРК «Пэтриот», производят крылатые ракеты «Томагавк» и многие другие образцы вооружения, состоящие на боевом дежурстве у США и их союзников.

В рамках программы «Оптико-электронный и инфракрасный метеоспутник нового поколения» (Next Generation Electro-Optical Infrared Weather Satellite) новейшие космические аппараты полностью заменят сателлиты проекта «Оборонная метеорологическая спутниковая программа» (Defense Meteorological Satellite Program, DMSP), также известного как «Проект 35», бороздящие земную орбиту с 1962 года. Часть объектов DMSP расположена на солнечно-синхронных орбитах, то есть проходит над любой точкой земной поверхности приблизительно в одно и то же время.

Еще одна группа сателлитов работает на полярных орбитах, их трасса проходит над всеми широтами Земли и имеет наклонение к плоскости экватора 90 градусов, благодаря чему повышается картографическая точность, а вся спутниковая сеть координируется с максимальной эффективностью. Весь этот орбитальный комплекс – ценный инструмент в планировании и обеспечении безопасности действий американских военных на суше, на море и в воздухе.

Вице-президент Raytheon Intelligence&Space Уоллис Логхри (Wallis Laughrey) заявил, что новая спутниковая система «соберет всю информацию, необходимую не только для составления точного прогноза погоды, но и для того чтобы действительно понять, что происходит в атмосфере – и то и другое важно при планировании и выполнении миссии. Это может быть использовано для таких простых вещей как планирование маршрута для дозаправки в воздухе и ориентирование в условиях повышенной облачности».

Наравне с Raytheon в программе модернизации американских спутниковых систем примет участие и Ball Aerospace – первопроходец в производстве систем наведения для военных ракет. Спутник слежения за метеорологическими условиями (Weather System Follow-on satellite, WSF), представленный компанией, разрабатывается с 2017 года. Первый запуск запланирован на 2024 год. Новый спутник будет собирать данные о приводных векторных ветрах в океанской зоне и плотности заряженных частиц на низкой околоземной орбите. Эти данные позволят максимально точно координировать операции американского флота, прогнозировать возможные перерывы связи и оценивать состояние ионосферы.

Таким образом, Пентагон рассчитывает не только на получение данных о климатических изменениях и их практическое использование, но и на связывание всех родов войск в единую сеть, которая обеспечит ведение боевых действий одновременно на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Горячка в Баренцевом море

В условиях, когда Арктическая зона и по сей день не имеет правового регулирования, вмешательство НАТО становится настоящим испытанием для наших вооруженных сил. Об этом свидетельствуют планы по усилению скандинавского фланга альянса. В феврале американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer переброшены в Норвегию. Четыре самолета, созданных с применением технологии радиолокационной малозаметности и предназначенных для маловысотного прорыва ПВО, будут базироваться на аэродроме Орланд. Туда же прибудут более 200 американских военнослужащих, сообщает нью-йоркский журнал Forbes. Таким образом, американцы рассчитывают на возможность наносить удары высокоточными ракетами по ключевым объектам Североморска в случае войны.

В октябре 2020 года был одобрен проект по размещению американских атомных подводных лодок класса Seawolf («Морской волк»,) на базе Олавсверн, расположенной в 15 км от Тромсе, и в гавани Гретсунд, откуда им будет удобно выходить на боевое патрулирование в арктические моря, прежде всего в Баренцево.

Общая площадь объекта – 25 тыс. кв. м. Половина спрятана в вырубленных в скалах тоннелях. Одновременно туда могут зайти несколько военных кораблей и подлодок: причалы занимают 2,5 тыс. кв. м. Глубина, на которой расположены помещения, позволит уцелеть и продолжить работу даже после прямого попадания ракеты с ядерной боеголовкой. В наземной части расположились склады, штабные офисы с комнатами для совещаний, казармы на сотни мест.

«Решение использовать гавань Гретсунд принято после консультации с американскими властями. Что касается «Олавсверна», то сейчас ведутся переговоры о хранении там оборудования для норвежской армии и флота», – заявил журналистам министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Вероятно, под термином «оборудование» может скрываться вооружение для «Морских волков» от мин и торпед вплоть до крылатых противокорабельных ракет «Гарпун» и многоцелевых «Томагавков».

Вице-президент центра стратегических исследований «Телемус груп» (Telemus group) Джерри Хендрикс предположил, что укрепление норвежского фланга имеет определенные цели, а именно – «оказать давление на русских теми методами, которые они понимают».

Одним из примеров такого давления выглядит майский поход сразу нескольких кораблей 6-го (средиземноморского) флота ВМС США и корабля поддержки USNS Supply (R-AOE 6), а также фрегата «Кент» (Her Majesty’s Ship, HMS Kent) ВМС Великобритании в Баренцево море, совершенный впервые за 30 лет. Согласно заявлению вице-адмирала 6-го флота Лизы Франчетти, объединенный флот вплотную приблизился к российским морским рубежам «для проведения операции по обеспечению безопасности на море в сложных условиях окружающей среды за Северным полярным кругом, а также для утверждения свободы навигации и бесперебойной боевой деятельности».

Месяцем ранее «Портер», «Дональд Кук» и «Кент» завершили двусторонние военно-морские противолодочные учения в Норвежском море. «Эти учения укрепили общую подготовку», – сообщается на официальном сайте 6-го флота ВМС США.

В октябре прошлого года в Баренцево море вошел американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), также принадлежащий 6-му флоту и участвовавший в нанесении ударов крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской проправительственной авиабазе Эш-Шайрат. «Возвращение USS Ross в Арктику является уже третьим заходом ВМС США в Баренцево море в текущем году для проведения там операций», – отмечают авторы публикации.

По словам командира эсминца Джона Д. Джона, миссия в Баренцевом море «знаменует собой важную веху», которая демонстрирует способность американского флота «работать в любой точке мира». Руководство 6-го флота заявляет, что «Соединенные Штаты – арктическая страна, у нее есть устойчивые интересы безопасности в регионе. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над обеспечением открытой Арктики, продолжая проводить наземные, воздушные и морские операции, необходимые для сдерживания, присутствия и обеспечения безопасности».

Западные партнеры активно критикуют Россию за «милитаризацию» Заполярья и откровенно проводят политику двойных стандартов, стягивая свои стратегические наступательные средства в Арктику. Американские авиация и флот способны за считаные секунды уничтожить наши ключевые объекты, поскольку один только «Дональд Кук», заходивший в Черное море в 2014 году, способен нести до 96 «Томагавков» в обычном и ядерном оснащении. Учитывая численность ударной группы 6-го флота, около 300 крылатых ракет, не говоря уже о «Гарпунах», противолодочном и минно-торпедном вооружении, складывается не самая приятная картина. Которая, впрочем, соответствует новой концепции применения объединенных вооруженных сил США – так называемой концепции «многодоменной (многосферной) операции» (МО).

Противодействие в Арктике

Учитывая ставку НАТО на превращение своих боевых единиц в единое целое в ходе МО, российские военные ученые предложили обеспечить гарантированную защиту с помощью Воздушно-космических сил России.

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков опубликовали в журнале Военного учебно-научного центра ВВС «Воздушные силы. Теория и практика» совместную статью, где предлагают практический план противодействия силам НАТО в случае нападения.

Специалисты отмечают, что многодоменная операция – как наиболее эффективная форма применения объединенных вооруженных сил НАТО – планируется к «проведению в едином разведывательно-информационном пространстве» и использует преимущества взаимного использования возможностей различных видов вооружения.

Многосферные боевые операции должны проходить сразу в нескольких плоскостях: на море, на суше, в воздухе и в космосе, а также в киберпространстве. По новой концепции применения ОВС НАТО, они будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара (ИМВУ), который «уже за первые часы конфликта позволит нейтрализовать отечественные объекты управления авиационной группировкой, ракетно-ядерных сил, систем воздушно-космической обороны, энергетики, связи, военного и государственного управления, разведки и боевого управления, а также наиболее боеспособные воинские формирования группировки войск (сил)».

Авторы подчеркивают, что «концепция применения ИМВУ в рамках МО пришла на смену концепции «быстрого (внезапного) глобального удара» с перспективой достижения глобального превосходства за счет суперэффективных неядерных средств, способных наносить молниеносные удары по объектам ракетно-ядерных сил противоборствующей стороны». Согласно новой концепции, противник не только получит превосходство в воздухе, но и с большой вероятностью обойдется без потерь воздушных экипажей. Здесь авторы статьи отмечают и психологический нюанс: «Нанесение подобных ударов подавляет волю к победе и создает угнетающее психологическое воздействие на высшие органы власти и руководство обороняющейся стороны».

Для противодействия вероятным МО военные эксперты предлагают отойти от политики ядерного сдерживания противника и нанести силами ВКС встречный или упреждающий удар, задействовав в едином разведывательно-ударном пространстве все средства, чтобы уже на начальном этапе агрессии нанести противнику неприемлемый ущерб.

Ученые предлагают рассматривать крылатую ракету воздушного базирования «Кинжал» как один из элементов разведывательно-ударной системы. Запуски «Кинжалов» способны «осуществляться вне зон поражения ПВО противника, вне зон видимости радиолокационных средств с учетом значительной дальности поражения в едином интегрированном информационном пространстве, что позволит выбирать наиболее важные цели поражения в режиме реального времени».

Выпущенные с различных направлений крылатые ракеты одновременно пересекут государственную границу и поразят ключевые объекты противника. Следующий шаг – скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск.

«Срыв интегрированного удара НАТО приведет к недостижению целей «многосферной операции» и к тому, что руководство блока откажется от ее дальнейшего проведения», – заключают ученые. Они указывают на неоспоримое преимущество, которое получат наши военные силы благодаря превентивному удару. Так можно «оперативно лишить противника способности своевременного принятия решения по проведению операции, включая возможность ложного восприятия сложившейся обстановки». Второе преимущество заключается в возможности «оперативно принимать решения и наносить высокоточные упреждающие удары по критически важным объектам противника», создавая условия для отражения «многосферной операции».

Несмотря на решительность и жесткость, присущую США в борьбе за оттаивающую Арктику и во внешней политике в целом, есть надежда на благоразумие администрации Байдена в соблюдении Договора СНВ-3, продленного на прежних условиях до 2026 года. Но, похоже, уже в скором времени потребуется урегулирование применения гиперзвукового и многоуровневого вооружения.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – начальник отдела по работе со СМИ Российского фонда ветеранов, политолог.