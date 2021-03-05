Армения не скомпрометирует российские «Искандеры»

Оперативно-тактические комплексы доказали свою эффективность в Сирии

В Армении продолжается политический кризис. Одной из главных его причин стало интервью премьер-министра Никола Пашиняна. В частности, глава армянского правительства заявил, что российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» показали себя крайне плохо. Слова премьера вызвали недовольство со стороны Генерального штаба Армении.

Так же на заявление армянского премьер-министра отреагировало российское военное ведомство. В Минобороны России официально заявили, что «согласно сведениям, которые подтверждаются средствами объективного контроля, ни один оперативно-тактический комплекс «Искандер» не применялся во время конфликта в Нагорном Карабахе. Все ракеты ОТРК находятся на складах».

Примечательно, что на момент выхода статьи Никола Пашинян признал, что незаслуженно критиковал российские ракетные комплексы. Пресс-служба армянского премьера сообщила, что глава правительства пришел к выводу, что «его неправильно информировали по поводу «Искандеров».

В то же время на видеохостинге YouTube размещено любительское видео. На нем запечатлена боевая работа ракетного комплекса, очень похожего на «Искандер». Более того, в кадре присутствует армянский военнослужащий. Он говорит, что теперь Азербайджан ждет возмездие.

В доказательство высокой эффективности новейшего оперативно-тактического комплекса МО РФ впервые опубликовало видео применения «Искандеров» в Сирии. Помимо пусков ракет на кадры видеохроники попали и видеозаписи самих ударов, сделанные с борта беспилотника. На них хорошо видно, как ракеты ОТРК поражают постройки, а также группы техники.

Это видео вызвало достаточно бурную реакцию в иностранных средствах массовой информации. В частности, портал The Drive провел анализ видео применения «Искандеров» в Сирии. Журналисты пришли к выводу, что одной из целей ОТРК стал госпиталь на севере страны. На момент атаки он контролировался запрещенной в России организацией «Аль-Нусра».

Так применялись ли в армяно-азербайджанском конфликте «Искандеры»? Как они на самом деле себя показали? И по каким объектам работал ОТРК в Сирии? Попробуем ответить на все эти вопросы.

Ереванский транзит

Армения стала первым покупателем российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-Э». Экспортная версия ОТРК несколько отличается от изделий, которые поставляются в ракетные бригады российских Вооруженных сил. Считается, что дальность стрельбы таких комплексов менее 400 километров. Также в арсенале экспортных «Искандеров» есть только аэробаллистические, но нет крылатых ракет.

Переговоры с Ереваном о поставке ОТРК были закрытыми. О получении армянской стороной ракетных комплексов стало известно только тогда, когда в интернете были опубликованы фотографии осеннего парада 2016 года. На них были запечатлены несколько пусковых установок комплекса в стандартной камуфляжной раскраске Вооруженных сил Армении.

Примечательно, что в 2013 году Россия разместила на территории Армении боевые машины оперативно-тактического комплекса «Искандер». Как тогда сообщил телеканал Russia Today, правда, со ссылкой на ресурс eurasianet.org, ОТРК вошли в состав 102-й военной базы ВС РФ. Ожидалось, что базироваться комплексы будут в Гюмри.

Предполагалось, что появление российских «Искандеров» стало ответом на ухудшение российско-азербайджанских отношений. В то время Москва отказалась поставлять истребители Баку. Правда, неизвестно, остались ОТРК в составе 102-й базы или позже их перебросили обратно в Россию.

Считается, что армянская сторона получила дивизион новейших оперативно-тактических комплексов. До сих пор все сведения об армянских «Искандерах» закрыты. Неизвестно место их дислокации. В составе ВС Армении есть несколько ракетных бригад, оснащенных более старыми ракетными комплексами «Эльбрус» и «Точка». Не исключено, что дивизион «Искандеров» базируется на территории их военных городков.

Также нет сведений о том, как осуществляется боевая подготовка расчетов ОТРК Вооруженных сил Армении. К примеру, российские военные проводят несколько раз в год специальные сборы. В их ходе отрабатывается широкий круг задач, например, защита от нападения диверсантов, развертывание пусковых установок на позициях и их маскировка. А также проводятся учебные – они же электронные – пуски. Расчет отрабатывает весь алгоритм действий – от получения параметров цели и создания полетного задания до предстартовой подготовки.

Пока первое и единственное видео с работой армянских «Искандеров» было опубликовано 19 ноября 2020 года. В горно-лесистой местности размещены две ракетные пусковые установки. Оператор успел заснять старт одной из аэробаллистических ракет, а также ее полет непосредственно в воздухе. Еще в сюжете присутствует армянский военнослужащий, который комментирует запуск словами с угрозами Азербайджану.

В том, что на видео именно оперативно-тактический комплекс «Искандер», сомнений нет. Во-первых, хорошо просматривается характерное шасси МЗКТ «Астролог», во-вторых – на пусковой установке видны сразу две ракеты. Такое размещение характерно только для новейшего российского оперативно-тактического комплекса.

Хотя на видео нет временной привязки, считается, что пуски проходят в последние дни боев в Нагорном Карабахе. Как раз в этот момент азербайджанские военные штурмовали Шуши, а ракетный удар должен был им помещать.

Правда, до сих пор нет фотографий обломков ракет «Искандера». Если верна версия, что армянская сторона обстреливала ими район Шуши, то остатки должны были достаться азербайджанской стороне. Но пока Баку не только не продемонстрировало обломков, но и отрицает сам факт применения армянский стороной ракетных комплексов «Искандер».

Правда, не исключено, что из-за слабых возможностей разведки ВС Армении достоверно не вскрыли позиции штурмовых отрядов Вооруженных сил Азербайджана. И ракеты попали «в молоко» – взорвались далеко от азербайджанских позиций. Возможно, обломки лежат в труднодоступной местности, и их просто-напросто никто не ищет.

Полигон Капустин Яр. Готовится учебно-боевой пуск ракеты ОТРК. Фото с сайта www.mil.ru

Кажется, это видео входит в прямое противоречие с заявлением российского военного ведомства. Напомним, что МО РФ официально заявило, что «Искандеры» в боях в Нагорном Карабахе не применялись. Но действительно ли кадры пусков ОТРК ставят крест на заявлении Москвы?

Особо следует обратить внимание на фразу Минобороны России: «Все ракеты находятся на складах». Можно сделать вывод, что российские военные имеют подробную информацию о наличии ракет новейшего ОТРК в арсенале ВС Армении. Не исключено, что, согласно договору с Ереваном, Москва контролирует проданные ракеты. Возможно, что использовать комплексы армянская сторона могла только в случае агрессии против нее самой. Но не в случае обострения ситуации в Карабахе.

По такому же принципу Соединенные Штаты продали Украине противотанковые комплексы Javelin. Они хранятся на складах под контролем американской стороны. Применять их можно только в случае вторжения России, а вот на Донбассе Javelin запрещены к использованию.

Не исключено, что видео снято не в момент боевых действий, а во время учебных стрельб армянских ракетчиков. С момента передачи «Искандеров» Еревану прошло уже почти пять лет. За это время расчеты должны были провести как минимум одну стрельбу «живыми» ракетами.

Сирийский опыт

О том, что Россия развернула в Сирии ракетные комплексы «Искандер», заявил на итоговой коллегии в конце 2017 года министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же глава российского военного ведомства отметил высокую эффективность этих систем вооружения.

Но еще в 2016 году пусковая установка 9П78–1 ОТРК «Искандер» случайно попала в видеосюжет телеканала «Звезда». Она была развернута рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы Хмеймим. Позже эта же машина была обнаружена на спутниковой фотографии на том же месте.

Долгое время одним из главных вопросов по применению «Искандеров» в Сирии был: какие именно ракеты применялись в бою? Как известно, в составе ОТРК есть целая линейка аэробаллистических ракет семейства 9М723, а также крылатая 9М728, она же Р-500. Примечательно, что за четыре года применения новейших комплексов в Сирии ни разу не было опубликовано изображение их обломков. Правда, предполагалось, что остатки ракет «Искандеров» могли перепутать с обломками российских крылатых ракет «Калибр» или Х-101, а также сирийскими «Точка». Но вопрос о ракетах так и оставался до недавнего времени открытым.

Также не был известен «ареал обитания» российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Действовали ли они с авиабазы Хмеймим или их перебрасывали в другие регионы арабской республики?

Но на прошлой неделе Минобороны впервые опубликовало кадры применения «Искандеров» на территории Сирийской Арабской Республики. Этот сюжет раскрыл многие секреты. Судя по видеоряду, «оружием выбора» для новейших ракетных комплексов стали крылатые Р-500. Действовали «Искандеры» с авиабазы Хмеймим.

Минобороны в видео показало три сюжета боевой работы ОТРК – один снят с земли, а два с борта беспилотника. Если внимательно изучить сюжеты пуска, снятые с БПЛА, то можно рассмотреть сразу несколько пусковых установок 9П78–1 (возможно, часть из них – это транспортно-заряжающие машины). Они спрятаны в капонирах.

Анализ работы

На видео, опубликованном Минобороны, запечатлено поражение двух объектов. Первый – это некий двух- или трехэтажный дом. Геолокация этого строения неизвестна. Второй объект был опознан на нескольких зарубежных интернет-ресурсах как госпиталь в городе Азас. Последний расположен в провинции Алеппо в 10 километрах от границы с Турцией. Анализ видео показывает высокую эффективность российского оперативно-тактического комплекса. Первый объект расположен в группе построек. С нескольких направлений его прикрывают дома, а также хозяйственные строения. Цель была уничтожена двумя ракетами Р-500. При этом их маршруты были рассчитаны так, что они обошли препятствия и точно поразили цель.

Первая ракета атаковала дом с левого нижнего угла. Направление было выбрано так, что Р-500 не зацепила стоящее рядом здание, при этом ракета ударила точно в угол цели. Вторая «пятисотка» шла от верхнего левого угла картинки к центру, где находится цель. Ракета опять-таки не зацепила близлежащие строения, но точно ударила в левую стену постройки. Последствия удара, записанные с борта БПЛА, показывают, что цель была полностью уничтожена. Фактически от нее остались только перекрытия и часть крыши

Особое внимание следует обратить на кадры работы «Искандера» в районе госпиталя. На видео можно рассмотреть, что целями Р-500-х было не само здание, а цели вокруг него. Так, первая ракета поражает некие объекты, которые стоят на парковке в правой верхней части кадра. Судя по активной вторичной детонации и начавшемуся пожару, это либо техника, либо склад с легковоспламеняющимися материалами. Не исключено, что целями ракеты стала стоянка с машинами боевиков запрещенной в России «Аль-Нусры», которые в тот момент контролировали «госпиталь».

Вторая ракета также не поражает само здание. Она прилетает с левого нижнего угла и попадает в полевые укрепления в центре кадра. Это окопы, которые отрыты вокруг здания госпиталя. Их хорошо видно на видео с беспилотника. Внешне эти полевые укрепления напоминают толстые серые нити. Взрыв ракеты выглядит очень эффектно: кажется, что удар пришелся по самому госпиталю. Но спустя несколько секунд становится понятно, что «пятисотка» даже не зацепила медицинское учреждение.

Примечательно, что несколько лет назад одно из правительственных агентств Турции опубликовало в Twitter пост, посвященный именно этому госпиталю. Турецкая сторона отчиталась о восстановлении этого объекта, показав фото до и после ремонта. По ним можно оценить реальные повреждения. Хорошо видно, что у госпиталя частично пострадал фасад, а также были выбиты стекла. Но разрушений конструкции, дырок в стенах, обрушившихся перекрытий нет. Фактически, туркам пришлось только провести внешний косметический ремонт. Можно предположить, что боевики использовали окрестности госпиталя для размещения своей техники, личного состава и складов. Именно поэтому туда и был нанесен удар. В этом случае надо признать, что расчеты «Искандеров» отработали с ювелирной точностью.

Сильные и слабые стороны

Также видео боевой работы позволяет оценить сильные и слабые стороны новейшего российского ракетного комплекса. Главное преимущество «Искандеров» – уникальная точность и маневренность его ракет. Это позволяет построить маршрут полета так, чтобы они смогли минимизировать побочные разрушения и при этом уверенно поразить цели. Если сравнить видео боевой работы крылатых ракет «Калибр» и Х-101, то можно заметить, что боевая часть Р-500 (9М728) отличается более низкой мощностью.

Так, на первую цель, показанную в видео Минобороны, хватило бы одной «сто первой» или морской КР. При этом зданию был бы нанесен очень существенный ущерб. К примеру, на видео ударов Х-101 и «Калибров» видно, как они фактически «выносят» своей массой перекрытия здания и взрываются внутри. Объекты полностью разрушаются и превращаются в груды обломков.

В случае с «Искандером» пришлось задействовать сразу две Р-500. И даже в этом случае разрушения были существенными, но не такими масштабными, как в случае с Х-101 и «Калибром». Не исключено, что именно по опыту боевого применения Р-500 в Сирии Минобороны инициировало работы по новой ракете 9М729.

Так, в январе 2019 года начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что «9М729 – модернизированный вариант крылатой ракеты 9М728. В ходе модернизации у 9М728 повысилась мощность боевой части и точностные характеристики. Так, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления. Именно он обеспечивает более высокую точность поражения цели».

По этой же причине для применения новых ракет была разработана обновленная пусковая установка с четырьмя 9М729. Такая система вооружения с ракетами повышенной мощности и точности сможет гарантированно поражать сразу четыре цели.

Подводя итог, можно сказать, что сага об армянских «Искандерах» открыла много интересных подробностей об этих ракетных комплексах. Впервые мы увидели вживую их боевую работу, смогли оценить их эффективность и проанализировать слабые и сильные стороны. Надо признать, что новейший ОТРК показал себя с лучшей стороны. Это действительно высокоточная и очень эффективная система вооружения. А его обновленная версия с новой ракетой 9М729 – не имеющее в мире аналогов изделие.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.