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ТАСС

Сильный ветер чуть не помешал запуску "Союза" со спутником "Арктика-М"

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

Ракета стартовала с космодрома Байконур 28 февраля. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что за два часа до запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на прошлой неделе на орбиту спутник "Арктика-М", были сомнения, справится ли ее система управления с нагрузками из-за сильного ветра.

"У нас были сложности, связанные с метеоусловиями: очень низкий и сильный ветер. Часа за два до пуска мы довольно-таки серьезно переживали, потому что ветер был за пределами допуска на высоте до 2 км. Были сомнения, справится ли система управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" именно с такой нагрузкой", - сказал Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального".

По словам главы госкорпорации, за час до старта было проведено еще одно тестирование метеообстановки. "Разработчики самой системы управления (НПО Автоматики) и сами ракетчики (РКЦ "Прогресс") сказали, что ресурсы ракеты-носителя позволяют обеспечить этот пуск. Тем не менее волновались до последнего момента", - добавил Рогозин.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
Байконур
Союз-2 РН
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