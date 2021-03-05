Войти
Военно-промышленный курьер

«Пять глаз» НАТО внимательно наблюдают за Ближним Востоком

454
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Развитие оптоволоконных кабельных сетей на Ближнем Востоке предоставило западным разведывательным службам беспрецедентный доступ к региональным данным и коммуникационному трафику.

Об этом говорится в публикации информационно-аналитического портала Middle East Eye (MEE, штаб-квартира в Лондоне).

«Нет никаких сомнений в том, что в самом широком смысле от Порт-Саида (в Египте) до Омана — это одна из самых больших областей для телекоммуникационного трафика и, следовательно, наблюдения. Всё на Ближнем Востоке проходит через этот регион, за исключением связи через Турцию», — отмечает Дункан Кэмпбелл, журналист-расследователь, специализирующийся на слежке с 1975 года.

Five Eyes («Пять глаз»), альянс радиотехнической разведки (SIGINT) США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, следит за Ближним Востоком с момента создания этой структуры во время Второй мировой войны (дата основания — 14 августа 1941 г.). Ключевыми игроками здесь являются Агентство национальной безопасности США (АНБ) и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), которые используют как известные, так и секретные объекты в регионе для сбора данных.

Как отмечает издание, Ближний Восток является «рассадником наблюдения» по очевидным причинам: его стратегическое политико-экономическое значение, арабо-израильский конфликт и политические разногласия между союзниками по альянсу «Пять глаз» и их противниками — от групп боевиков до таких стран, как Иран и Сирия. Несмотря на то, что на Ближнем Востоке осуществляются все обычные формы слежения со стороны спецслужб, от наблюдения за воздушным пространством до прослушивания телефонных линий, этот регион является стратегическим активом для масштабного сбора данных из-за существующих маршрутов волоконно-оптических кабелей.

«Обычный человек до сих пор не знает о важности кабелей. Они думают, что смартфоны беспроводные и сигналы по ним передаются по воздуху, но они не понимают, что это происходит через кабели», — сказал Алан Маулдин, сотрудник исследовательской компании TeleGeography в Вашингтоне.

Западные разведки подключились к оптоволоконным кабелям, чтобы перехватывать огромные объёмы данных — от телефонных звонков до содержимого электронной почты, истории просмотра веб-страниц и метаданных. Финансовые, военные и правительственные данные также проходят через кабели. Перехваченная информация просеивается аналитиками, а фильтры извлекают материал на основе 40000 поисковых запросов АНБ и GCHQ — темы, номера телефонов и адреса электронной почты — для более тщательного изучения, пишет портал Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Египет
Израиль
Иран
Канада
Новая Зеландия
Оман
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
15.11.2013
Рейтинг 157 стран, заключивших контракты на импорт ВиВТ в 2005-2012 гг., возглавляют Саудовская Аравия, Индия и Австралия
26.10.2011
В структуре военного экспорта США в 2003-2010 гг. более 2/3 стоимостного объема поставок ПВН пришлось на Ближний Восток и страны АТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)