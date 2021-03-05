«Пять глаз» НАТО внимательно наблюдают за Ближним Востоком

Развитие оптоволоконных кабельных сетей на Ближнем Востоке предоставило западным разведывательным службам беспрецедентный доступ к региональным данным и коммуникационному трафику.

Об этом говорится в публикации информационно-аналитического портала Middle East Eye (MEE, штаб-квартира в Лондоне).

«Нет никаких сомнений в том, что в самом широком смысле от Порт-Саида (в Египте) до Омана — это одна из самых больших областей для телекоммуникационного трафика и, следовательно, наблюдения. Всё на Ближнем Востоке проходит через этот регион, за исключением связи через Турцию», — отмечает Дункан Кэмпбелл, журналист-расследователь, специализирующийся на слежке с 1975 года.

Five Eyes («Пять глаз»), альянс радиотехнической разведки (SIGINT) США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, следит за Ближним Востоком с момента создания этой структуры во время Второй мировой войны (дата основания — 14 августа 1941 г.). Ключевыми игроками здесь являются Агентство национальной безопасности США (АНБ) и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), которые используют как известные, так и секретные объекты в регионе для сбора данных.

Как отмечает издание, Ближний Восток является «рассадником наблюдения» по очевидным причинам: его стратегическое политико-экономическое значение, арабо-израильский конфликт и политические разногласия между союзниками по альянсу «Пять глаз» и их противниками — от групп боевиков до таких стран, как Иран и Сирия. Несмотря на то, что на Ближнем Востоке осуществляются все обычные формы слежения со стороны спецслужб, от наблюдения за воздушным пространством до прослушивания телефонных линий, этот регион является стратегическим активом для масштабного сбора данных из-за существующих маршрутов волоконно-оптических кабелей.

«Обычный человек до сих пор не знает о важности кабелей. Они думают, что смартфоны беспроводные и сигналы по ним передаются по воздуху, но они не понимают, что это происходит через кабели», — сказал Алан Маулдин, сотрудник исследовательской компании TeleGeography в Вашингтоне.

Западные разведки подключились к оптоволоконным кабелям, чтобы перехватывать огромные объёмы данных — от телефонных звонков до содержимого электронной почты, истории просмотра веб-страниц и метаданных. Финансовые, военные и правительственные данные также проходят через кабели. Перехваченная информация просеивается аналитиками, а фильтры извлекают материал на основе 40000 поисковых запросов АНБ и GCHQ — темы, номера телефонов и адреса электронной почты — для более тщательного изучения, пишет портал Eadaily.