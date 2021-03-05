В Турции фрегат «Адмирал флота Касатонов» пополнил запасы продовольствия

Новейший фрегат Северного флота России проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего дальнего похода завершил деловой заход в военно-морскую базу Турции «Акзас-Карагач», расположенную на побережье Средиземного моря.

«За время нахождения в турецком порту экипаж корабля пополнил запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнул от несения ходовой вахты. В связи со сложной эпидемической обстановкой сход личного состава на берег был ограничен», - сообщила пресс-служба Северного флота.

В дальнейшем фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершит ещё несколько деловых заходов в порты стран Средиземноморского региона.