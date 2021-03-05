Войти
Военно-промышленный курьер

В Турции фрегат «Адмирал флота Касатонов» пополнил запасы продовольствия

307
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший фрегат Северного флота России проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего дальнего похода завершил деловой заход в военно-морскую базу Турции «Акзас-Карагач», расположенную на побережье Средиземного моря.

«За время нахождения в турецком порту экипаж корабля пополнил запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнул от несения ходовой вахты. В связи со сложной эпидемической обстановкой сход личного состава на берег был ограничен», - сообщила пресс-служба Северного флота.

В дальнейшем фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершит ещё несколько деловых заходов в порты стран Средиземноморского региона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Проекты
22350
СФ
Похожие новости
18.03.2019
Подлодка "Краснодар" и БПК "Североморск" прошли через Босфор
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
25.02.2014
С палубы — в небо
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
14.10.2009
Авианосец «Адмирал Горшков» начинает новую жизнь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)