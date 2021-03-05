Герметизация второй трещины на МКС начнется 8-9 марта

Замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК Энергия" Юрий Гидзенко уточнил, что стыковки кораблей, которые осуществляются на стыковочный узел, "очень аккуратные, мягкие и не вызывают каких-то ударных воздействий"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Космонавты на МКС будут выполнять работы по герметизации второй трещины в модуле "Звезда" на станции с 8-9 марта. Об этом сообщил замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК Энергия", Герой России Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Со второй [трещиной] начнем работать где-то с 8-9 марта", - сказал он.

По словам специалиста, сейчас работы ведутся только по первой трещине. Ее длина составляет 22 мм, а ее ширина - около 100 микрон (одна десятая мм). "Глазом ее практически не видно, видно как легкую царапинку", - пояснил Гидзенко.

Всего пока обнаружено две трещины, уточнил замруководителя центра летной эксплуатации. По его словам, вопрос возникновения трещин пока остается открытым. "Больших нагрузочных колебаний переходная камера не испытывает", - отметил Гидзенко.

Он уточнил, что стыковки кораблей, которые осуществляются на стыковочный узел, "очень аккуратные, мягкие и не вызывают каких-то ударных воздействий".

Гидзенко добавил, что работы российских космонавтов с полезной нагрузкой и проводимые ими космические эксперименты сдвинутся по времени в связи с деятельностью по ремонту трещин на МКС.

"Какая-то часть работ, связанных с работой с полезной нагрузкой, космические эксперименты сдвигаются. Потому что у нас командир экипажа Сергей Рыжиков в основном занимается работами в переходной камере, Сергей Кудь-Сверчков ему помогает", - сказал он. Он отметил, что в остальное время Кудь-Сверчков занят полезной нагрузкой и выполняет эксперименты. "Да, что-то мы сдвинем вправо. Но опять же вопросами планирования это все будет решено", - подчеркнул Гидзенко.

Ремонтные работы

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на этой неделе проводят ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняют под руководством Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами НАСА.

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали. В понедельник специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами сообщил, что работы по герметизации трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" займут пять дней. По краям трещины будут просверлены отверстия, чтобы избежать ее увеличения. Для герметизации будут использованы три слоя герметика.