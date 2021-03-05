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ТАСС

Космонавты передадут на Землю металлическую стружку после сверления отверстий в МКС

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Проблемная «Звезда» пристыковалась к МКС еще двадцать лет назад
Проблемная «Звезда» пристыковалась к МКС еще двадцать лет назад.
Источник изображения: nasa.gov

Специалисты проведут анализ стружки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Металлическая стружка, которая образовалась в процессе засверливания трещины в модуле "Звезда" на МКС, будет передана на Землю специалистам для анализа. Об этом сообщил заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК Энергия" Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Металлическая стружка, которая появится после сверления, будет передана на землю", - сказал Гидзенко.

По его словам, вся полученная информация - в том числе фото, данные с приборов, результаты проверки стружки - будет проанализирована. После этого будут сделаны выводы о причинах появления трещин.

Ремонтные работы

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на этой неделе проводят ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняют под руководством Главной оперативной группы управления РС МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали.

В понедельник специалист Центра управления полетами во время переговоров с космонавтами сообщил, что работы по герметизации трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" займут пять дней. По краям трещины будут просверлены отверстия, чтобы избежать ее увеличения. Для герметизации будут использованы три слоя герметика.

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Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
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