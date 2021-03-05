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В доставленном с астероида грунте нашли внеземную органику

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Астероид Итокава
Астероид Итокава.
Источник изображения: Изображение: JAXA

В образце грунта с астероида (25143) Итокава, доставленном зондом «Хаябуса», обнаружены следы воды и внеземных органических веществ. Об этом сообщается в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высокими соотношениями дейтерия к водороду и азота-15 к азоту-14. Это исключает возможность того, что оно попало на астероид в результате выстрела, совершенного зондом для получения материала, и подтверждает его внеземное происхождение.

Открытие также указывает на то, что Итокава сформировался в поясе астероидов из груды перемешивающихся космических обломков предыдущего, более крупного астероида. Грунт содержит водяной лед с относительно низким содержанием дейтерия, что характерно для космических тел из внутренней части Солнечной системы (в нее входят планеты земной группы и сам пояс астероидов).

Это означает, что на ранней стадии существования астероид подвергся химическим метаморфозам и дегидратации силикатов, что привело к появлению графита. В результате катастрофического процесса (столкновения с другим космическим телом) силикаты разрушились, что завершило метаморфическую стадию эволюции Итокавы. От углеродистого хондрита астероид получил экзогенную воду и примитивные органические вещества, что продолжило сложные химические взаимодействия на небесном теле.

Итокава — околоземный астероид, чья орбита пересекает орбиты Марса и Земли. Его масса составляет около 35 миллионов тонн, а максимальный диаметр немного превышает полкилометра. 20 ноября 2005 года на астероид высадился японский космический аппарат «Хаябуса», который затем доставил образцы грунта астероида на Землю.


Леонид Немов

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Страны
Япония
Проекты
Марс
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