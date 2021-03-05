Это вам не "Звездные войны". США создают самый мощный лазер

Долгое время считалось, что лазерное оружие хорошо только в фантастических фильмах. Но разведка доложила: американские военные решили создать самый мощный лазер в мире.

Армия США пытается разработать самое мощное лазерное оружие в истории, а конкретно – в миллион раз мощнее уже существующих систем. По информации источников, уже в августе 2022 года должны начаться испытания, пишет египетская политическая онлайн-газета Sasapost.

На данный момент, чтобы поразить цель, лазерному лучу надо на ней на какое-то время сфокусироваться. Значит, в идеале эта цель должна быть неподвижной. Американцы обещают нечто принципиально новое и крайне эффектное – тактический ультракороткий импульсный лазер. Такие "пули" могут испепелить любой объект, даже движущийся.

Вообще лазерные амбиции не дают покоя США с 1960-х годов. Порядка 40 лет размер, вес и мощность такого оружия не позволяли исполнить американскую мечту вывести его в бой. Но технологии развиваются. Разработчики обещают создать такой лазер, который мог бы защитить солдат от 30 вражеских объектов в небе и шести на земле. Такие боеприпасы уже не будут одной большой неподвижной установкой. Ими оснастят машины, самолеты и корабли.

Египетское издание интересуется: если США действительно создадут мощный мобильный лазер, не станет ли он новым ядерным оружием? Может быть, это будет средство давления? Вопрос логичный. Но лучше все-таки подождать, что вообще из этой идеи, о которой говорят некие источники, получится.

Американцам явно не дают покоя новые российские разработки в этой области, например, противоборствующие дронам. А быть догоняющим всегда неприятно. Поэтому и анонсируют с помпой нечто принципиально иное.

Автор Мила Журавлева, радио Sputnik