Филиппины подписали предварительное соглашение о приобретении ракет BrahMos

2 марта 2021 года в штаб-квартире вооруженных сил Филиппин Кэмп-Агинальдо заместитель министра национальной обороны Филиппин Раймондо Элефанте и посол Индии на Филиппинах Шамбу С. Кумаран подписали] предварительное соглашение (Implementing Agreement) о заключении межправительственных контрактов на приобретение министерством национальной обороны Филиппин военной техники и вооружения в Индии. На церемонии подписания министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил: "Мы покупаем ракеты BrahMos".

Продемонстрированный на Дне технологий филиппинской армии в 2019 году макетный образец российско-индийского берегового подвижного ракетного комплекса BrahMos в предполагаемом исполнении для армии Филиппин с пусковой установкой на полуприцепе с южнокорейским тягачом KIA KM500, 05.12.2019 (с) MaxDefense PH

Лорензана заявил, что подписанное соглашение послужит руководством для Индии и Филиппин по "политике и процедурам в сфере оборонных закупок" и "станет правовой основой для государственных закупок в рамках механизма межправительственного взаимодействия". Считается, что главным содержанием соглашения является договоренность о намерении Филиппин относительно приобретения берегового подвижного ракетного комплекса BrahMos cо сверхзвуковыми ракетами производства российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace Однако само соглашение не является контрактом.

В 2020 году индийские СМИ сообщили, что Индия предложила Филиппинам кредитную линию в размере 100 млн долл

для закупки индийских систем вооружений, в первую очередь ракет BrahMos, однако теперь филиппинский правительственный источник, причастный к сделке, сообщил, что сумма индийского кредита может быть больше.В январе 2020 года генеральный директор компании BrahMos Aerospace Судхир Мишра посетил Филиппины для обсуждения вопроса о продажи им ракетного комплекса BrahMos.

Напомним, что Филиппины с 2016 года проявляют интерес к закупке берегового подвижного ракетного комплекса BrahMos cо сверхзвуковыми ракетами производства российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace. Сообщалось, что с 2019 года велись переговоры относительно закупки для филиппинской армии по программе Land-Based Missile System (LBMS) двух наземных подвижных батарей ракетного комплекса BrahMos и филиппинцами даже демонстрировался макетный образец их варианта пусковой установки на полуприцепе с южнокорейским тягачом KIA KM500. Кроме того, весной 2020 года появились сообщения о намерении приобретения трех батарей комплекса BrahMos также морской пехотой ВМС Филиппин. Однако в начале декабря 2020 года правительство Филиппин приняло решение отложить по финансовым соображениям закупку для филиппинской армии ракетного комплекса BrahMos по причине необходимости выделения средств на борьбу с продолжающейся пандемией коронавируса. Теперь, видимо, произошел возврат к данной теме.

Если закупка комплексов BrahMos Филиппинами состоится, то это станет первой экспортной поставкой данного комплекса.

Подписание заместителем министра национальной обороны Филиппин Раймондо Элефанте и послом Индии на Филиппинах Шамбу С. Кумараном предварительного соглашения (Implementing Agreement) о заключении межправительственных контрактов на приобретение министерством национальной обороны Филиппин военной техники и вооружения в Индии. Кэмп-Агинальдо, 02.03.2021 (с) министерство национальной обороны Филиппин

Карта возможных районов развертывания пяти планируемых к приобретению вооруженными силами Филиппин (двух армией и трех морской пехотой) подвижных ракетных батарей российско-индийского ракетного комплекса BrahMos (с) MaxDefense PH