Таиланд обновит своих «Грифонов»

Таиланд обновит истребители JAS 39 Gripen C/D до последней модификации. Вчера, 3 марта, портал janes.com сообщил о том, что модернизации подвергнутся все 11 «Грифонов» таиландских ВВС.

В ходе модернизации весь парк самолётов Saab JAS 39 Gripen C/D обновится до новейшего стандарта MS20. Контракт оценивается почти в $21 млн, работа над истребителями начнётся уже в этом году.

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда Источник изображения: janes.com

Стандарт MS20 включает в себя обновление аппаратного и программного обеспечения. Истребители получат поддержку расширенной номенклатуры боеприпасов, а также улучшат «зрение» — радар дополнится новыми режимами работы. Кроме того, MS20 предусматривает внедрение системы предотвращения столкновений с землёй (Ground control collision avoidance system, GCAS).

Лёгкий многоцелевой истребитель четвёртого поколения JAS 39 Gripen был разработан шведской компанией Saab в 80-е годы. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик. Первая модель истребителя (Gripen A) была принята на вооружение ВВС Швеции в 1997 году, а в 2016 году производитель представил новейшую версию самолёта — Gripen E. На сегодняшний день истребители JAS 39 Gripen поставляются на экспорт и состоят на вооружении ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда, Бразилии и других стран.