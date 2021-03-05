Трещину на МКС замазали герметиком

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл специальным герметиком первую трещину на станции, в Центре управления полетами похвалили космонавта Сергея Рыжикова за хорошую работу.

"Достаточно, Сереж. По краям чуть-чуть пройдись. Отлично, хорошая работа, молодец. Перчатками снимешь остатки герметика и в пакет уберешь", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее экипаж просверлили два отверстия по краям трещины. Это было необходимо для того, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После выполнения сверления экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

По словам представителя ЦУП, специальная смесь будет застывать на протяжении полутора часов, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.

Накануне пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщила, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

В среду космонавт Сергей Рыжиков провел совместный осмотр трещины вместо с астронавтом NASA Шэннон Уолкер.

1 марта экипаж провел тренировку по герметизации трещины на МКС. Экипаж потренировался на специальной металлической пластине по видеоинструкции, которую им прислали специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия", отработавшие тот же процесс на Земле.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.