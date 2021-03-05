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Интерфакс-АВН

Иркутская дивизия 9 марта выведет на боевое дежурство стратегические ракетные комплексы "Ярс"

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Ряд учебно-боевых задач отработают 9 марта российские стратегические ракетчики в ходе вывода на полевые позиции стратегических комплексов "Ярс" в Иркутской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Выход на маршруты боевого патрулирования подразделений ПГРК (подвижных грунтовых ракетных комплексов - "ИФ")"Ярс" Иркутского ракетного соединения для несения боевого дежурства (г.Иркутск)", - сказано в анонсе событий на 09.03.2021, размещённом в четверг на сайте военного ведомства.

На учениях боевые расчеты ПГРК "Ярс" отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции.

"Боевые расчёты комплексов после совершения марша по маршруту боевого патрулирования развернут автономные пусковые установки на полевых позициях и организуют боевое дежурство" - говорится в сообщении.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Этот комплекс в шахтном и мобильном вариантах является основой группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

На вооружении Иркутской ракетной дивизии находится ПГРК "Ярс".

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

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Страны
Россия
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РС-24 Ярс
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Военные учения
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