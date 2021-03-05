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Придуман реалистичный сверхсветовой двигатель

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Источник изображения: Изображение: Wikipedia

Ученые Лаборатории исследования продвинутых форм движения в Нью-Йорке придумали новый тип варп-двигателя, который не противоречит законам физики. В отличие от двигателя Алькубьерре более реалистичный способ перемещения не требует огромного количества отрицательной энергии, собранной в одном месте. Об этом сообщает издание Science Alert.

Отрицательная энергия позволяет обойти некоторые ограничения теории относительности Эйнштейна, которые не позволяют космическим кораблям двигаться со сверхсветовой скоростью. Считалось, что она необходима для того, чтобы сжимать и расширять пространство быстрее скорости света. Однако отрицательная энергия в природе реализуется лишь в виде квантовых флуктуаций, а для создания двигателя Алькубьерре ее количество должно соответствовать массе, как минимум, Юпитера или даже Солнца.

Согласно новому исследованию, отрицательная энергия не потребуется, однако масса, способная деформировать пространство-время, будет сравнима с массой Земли. Ее необходимо сконцентрировать в объеме диаметром десять метров. Кроме того, сама форма варп-двигателя также влияет на количество необходимой энергии. Так широкий корабль потребует меньше массы, чем длинный и тонкий. Однако ученые пока не знают, каким образом можно построить звездолет, основанный на выявленных принципах.


Леонид Немов

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