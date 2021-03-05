«Роскосмос» запустил собственный телеканал

«Роскосмос» совместно с партнерами запускает новый спутниковый телеканал «Первый космический». Об этом в четверг, 4 марта, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Вещание телеканал начинается также с 4 марта. Канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.

«Эфирное наполнение «Первого Космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что телеканал объединит в себе научный подход, который будут доносить доступным языком. По сведениям госкорпорации, главным отличием от аналогичных каналов станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов госкорпорации.

Стратегическим партнером проекта, созданного «Роскосмосом» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ», выступает мультиплатформенный оператор «Триколор».

В июле прошлого года «Роскосмос» запустил официальное приложение для мобильных операционных систем Android и iOS. В нем можно получить доступ ко всем основным элементам официального сайта госкорпорации.

Так, через платформу можно отслеживать актуальные новости «Роскосмоса» и его дочерних предприятий, знакомиться с медиаматериалами, получать информацию о космодромах России и российской орбитальной группировке.