Войти
Российская газета

Авиация Балтфлота уничтожила отряд кораблей "противника"

569
0
0
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Уничтожение отряда боевых кораблей условного противника отработали на учениях экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота в морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, в учении участвовали пять самолетов - многофункциональные истребители СУ-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Летчики отработали преодоление системы противовоздушной обороны кораблей условного противника и нанесение по ним ракетно-бомбового удара. Чтобы "противнику" было сложнее отразить авиаудар, авиация заходила на цели с разных направлений, одновременно маневрируя по скорости и высоте.

Роль отряда "вражеских" кораблей сыграли три боевых корабля Балтийского флота, которые сейчас выполняют задачи в море.

Тем временем

Зенитчики армейского корпуса Балтийского флота провели учение по уничтожению воздушных целей. Используя зенитные ракетные системы "Тор-М2", они тренировались в отражении ударов средств воздушного нападения условного противника и в прикрытии важных промышленных объектов Калининградской области. В учении на одном из полигонов Балтийского флота участвовали более двухсот военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.


Светлана Песоцкая (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Су-24
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
06.04.2020
Крепкая Балтика: почему походы российских кораблей пугают англичан
31.03.2020
В Калининградской области размещены реактивные системы залпового огня «Смерч»
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
28.10.2019
Кадры летят на Запад: Балтфлот укрепят молодыми пилотами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)