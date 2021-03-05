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Российская газета

Своими силами: как советские бойцы дорабатывали БМП-2 в Афганистане

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Источник изображения: rg.ru

В Афганистане во время нахождения там советского воинского контингента довольно часто боевая техника дорабатывалась силами самих военнослужащих.

Так появились различные вооруженные автомобили, которые сейчас принято называть гантраками. В кузовах устанавливались скорострельные 23-мм автоматические пушки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы ДШК и КПВ, а также боевые отделения легких бронемашин. Их огневая мощь усиливалась авиационными блоками для запуска неуправляемых ракет.

На танки Т-62 вешали дополнительные траки, ставили различные экраны, обеспечивающие круговую защиту.

Большое внимание уделялось стойкости к средствам поражения БТР-70, БТР-80, а также боевых машин пехоты первого и второго поколения. В ход шли наполненные песком патронные ящики, детали бронирования, срезанные с подбитой техники.

В Сети появилась фотография основательно усиленной БМП-2. Как вспоминает на форуме сайта "Отвага 2004" ветеран боевых действий, назначение экранов на башне - дополнительная защита от 12,7-мм и 14,5-мм боеприпасов и, возможно, даже от 30-мм снарядов.

Правда, признает воин-интернационалист, реактивная противотанковая граната такую "разнесенку" пробивала без проблем, но могло повезти: случался рикошет или отклонялась кумулятивная струя.

На бортах смонтирован комплект защиты от БМП-2Д. Экраны на башне изготовлены из брони БТР-80, и в ходе боевой службы они выполнили свою функцию - попавшая пуля, выпущенная из пулемета КПВТ, не смогла пробить башню.

Необходимо отметить, что отечественная промышленность очень оперативно старалась реагировать на все возникающие угрозы, поэтому некоторые из таких полевых усовершенствований позже стали выпускаться серийно.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Продукция
БМП-2
БМП-2Д
БТР-70
БТР-80
КПВТ
Т-62
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