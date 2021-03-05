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Известия.ru

Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Российский космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе модуля «Звезда», вызвавшей утечку воздуха из Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами. Трансляцию 4 марта ведет NASA.

«Выполнено сверление, всё в порядке», — сказал космонавт.

Накануне сообщалось, что в модуле «Звезда» на МКС подтверждено образование двух трещин, которые будут полностью устранены к 12 марта.

1 марта стало известно, что для заклейки трещины будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев.

Отмечалось, что Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, изоленту и металлические накладки. Кроме того, в работе будут задействованы шлифовальная шкурка и дрель.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Ее временно заклеили лентой, а потом заплаткой.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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