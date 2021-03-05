Индийский заказчик оценил ход строительства фрегатов на ПСЗ "Янтарь"

ЦАМТО, 4 марта. ПСЗ "Янтарь" (входит в АО "ОСК") посетила делегация ВМС Индии под руководством начальника главного управления по закупке и производству военных кораблей вице-адмирала С.Найтани.

Визит был посвящен вопросам выполнения заводом заказа на строительство двух фрегатов. Представители заказчика осмотрели производственные площадки, фрегаты "Тушил" и "Тамала" и поднялись на борт одного из кораблей.

На встрече с руководством завода господин Найтани поделился планами относительно дальнейшего сотрудничества с "Янтарем" и признался, что всегда рад посещать предприятие. "Мы постоянно на связи со специалистами ОСК, Рособоронэкспорта и завода. У нас уже есть хороший опыт решения вопросов, и я уверен, что это поможет нам справиться со всеми сложностями", – подчеркнул глава индийской делегации.

У Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" огромный потенциал для разработки и производства высокотехнологичной продукции военного назначения. На его мощностях произведено экспортной техники на сумму более 1 млрд. долл. Завод имеет все необходимые компетенции для строительства кораблей основных классов. При этом сегодня ключевым проектом в сфере военно-технического сотрудничества является строительство для ВМС Индии фрегатов по контракту Рособоронэкспорта, а также участие калининградских специалистов в оказании содействия в строительстве аналогичных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии.

В состоявшемся двухдневном совещании приняли участие представители ВМС Индии, АО "Рособоронэкспорт", Объединенной судостроительной корпорации и ПСЗ "Янтарь". Стороны обсудили ход строительства и наметили план совместных дальнейших действий.

По словам генерального директора ПЗС "Янтарь" Ильи Самарина, для предприятия индийский заказ имеет особое значение. В ходе визита заводчане максимально продемонстрировали свои компетенции, что в дальнейшем может позитивно повлиять на развитие отношений с заказчиком.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".