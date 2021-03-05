Войти
Интерфакс-АВН

Италия лидирует в ЕС по закупкам оружейной оптики из Новосибирска

467
0
+1
Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Оптические прицелы для снайперского оружия производства Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) востребованы в странах Европейского союза (ЕС), сообщила пресс-служба холдинга "Швабе".

"НПЗ ведет выпуск ночных и дневных прицелов с разным видом крепления для охотничьего, спортивного, снайперского оружия. Оптика востребована на российском рынке, а также в странах ЕС. В числе основных зарубежных заказчиков - Италия", - сказано в сообщении "Швабе", распространённом в четверг.

В холдинге отмечают, что НПЗ "определил прицел ПО4х24 самым востребованным в собственной линейке серийно выпускаемой прицельной техники в 2020 году".

"Наибольшим спросом данная оптика пользовалась в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказано в пресс-релизе.

Модель ПО4х24 в прошлом году поставлялась и в Евросоюз, говорится в сообщении.

Классический прицел ПО4х24 разработки НПЗ (входит в "Швабе") оснащён 24-миллиметровым объективом с четырёхкратным увеличением. Наличие подсветки обеспечивает стрелку точное прицеливание в сумерках и ночью при условии видимости цели. Для удобства пользователя ПО4х24 выпускается с двумя прицельными сетками - "полукрест" и дальномерная.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин отмечает, что "ПО4х24 - знаменитый ПСО-образный прицел, который стал неким стандартом для владельцев оружия "Тигр" и "Сайга"".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
29.07.2020
Коллекционную серию оптического прицела советских снайперов для продаж в странах Евросоюза выпустит "Швабе"
24.07.2020
Новосибирский завод "Швабе" планирует расширить сотрудничество с Италией по поставкам прицельной техники
18.11.2019
Итальянские стрелки будут использовать российские прицелы производства "Швабе"
18.11.2019
Ростех продал в Италию прицелы для стрелкового оружия
29.10.2013
Гордость «Швабе»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)