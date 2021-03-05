Италия лидирует в ЕС по закупкам оружейной оптики из Новосибирска

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Оптические прицелы для снайперского оружия производства Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) востребованы в странах Европейского союза (ЕС), сообщила пресс-служба холдинга "Швабе".

"НПЗ ведет выпуск ночных и дневных прицелов с разным видом крепления для охотничьего, спортивного, снайперского оружия. Оптика востребована на российском рынке, а также в странах ЕС. В числе основных зарубежных заказчиков - Италия", - сказано в сообщении "Швабе", распространённом в четверг.

В холдинге отмечают, что НПЗ "определил прицел ПО4х24 самым востребованным в собственной линейке серийно выпускаемой прицельной техники в 2020 году".

"Наибольшим спросом данная оптика пользовалась в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказано в пресс-релизе.

Модель ПО4х24 в прошлом году поставлялась и в Евросоюз, говорится в сообщении.

Классический прицел ПО4х24 разработки НПЗ (входит в "Швабе") оснащён 24-миллиметровым объективом с четырёхкратным увеличением. Наличие подсветки обеспечивает стрелку точное прицеливание в сумерках и ночью при условии видимости цели. Для удобства пользователя ПО4х24 выпускается с двумя прицельными сетками - "полукрест" и дальномерная.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин отмечает, что "ПО4х24 - знаменитый ПСО-образный прицел, который стал неким стандартом для владельцев оружия "Тигр" и "Сайга"".