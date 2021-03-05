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Американские системы ПВО уличили в провале в Ираке

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Источник изображения: Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Американские зенитные пушечные комплексы C-RAM провалили свою задачу по защите военных в ходе отражения атаки на авиабазу США в Ираке. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным Пентагона, на которые ссылалось The New York Times, системы противовоздушной обороны (ПВО) на американской базе Айн аль-Асад были задействованы утром 3 марта для защиты от ракетного обстрела. Несмотря на это, десять ракет все же попали в цель и смогли нанести повреждения объектам базы. Было установлено, что огонь велся с расстояния порядка восьми километров от Айн аль-Асад. Позже в окрестностях базы был обнаружен сгоревший пикап с установленной на нем самодельной пусковой установкой, из которой и был нанесен удар по американским военным.

При этом оказалось, что максимальная загрузка найденной установки составляет как раз десять ракет. Таким образом, отмечает «Военный обозреватель», эффективность атаки составила 100 процентов; исходя из этого авторы уличили системы ПВО США в нулевой эффективности в отражении атаки.

По меньшей мере десять ракет упали в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад 3 марта. В Пентагоне заявили, что в результате удара никто не пострадал, при этом один из военнослужащих скончался от сердечного приступа. Позже президент США Джо Байден отметил, что в настоящее время американские власти устанавливают, кто несет ответственность за нападение.

До этого, в ночь на 26 февраля, американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии. Приказ об атаке отдал лично Байден. Как отмечалось, целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.


Марта Ольховская

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Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
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