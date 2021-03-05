Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах

Согласно данным на 4 марта, за сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19.

«Вначале несколько слов о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в вооруженных силах. Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках, значительно снизить число заболеваний COVID-19. За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», - цитирует ТАСС Шойгу.