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WarSpot

«Казань» не спешит на службу

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Передача российскому флоту субмарин проекта 855М «Ясень-М» опять переносится. Вчера, 3 марта, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что подводная лодка «Казань» всё ещё не готова к службе — ей предстоит контрольный выход в море.

Если испытания пройдут успешно, и у приёмочной комиссии не возникнет замечаний, то передача субмарины флоту может состояться в мае-июне. При этом сообщается, что экипаж «Казани» провёл серию пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», поэтому повторные огневые испытания не потребуются.

Субмарина «Казань» на ходовых испытаниях

Источник изображения: kuleshovoleg.livejournal.com

По данным портала flotprom.ru, головную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» начали строить на «Севмаше» в 2009 году. Весной 2017 года её вывели из эллинга и спустили на воду. Подлодку планировали передать флоту в 2018 году, но потом перенесли ввод в эксплуатацию на год. Позже сдача субмарины откладывалась ещё несколько раз.

«Казань» является второй подлодкой, построенной по проекту «Ясень», и первой среди модернизированных (проект «Ясень-М»). Она строится для Северного флота РФ, где будет нести службу с первым «Ясенем», получившим название «Северодвинск».

Проект многоцелевой атомной подлодки четвёртого поколения 885 (08850) «Ясень» был разработан в 90-е годы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» на базе проектов 705(К) «Лира» и 971 «Щука-Б». Строительство новых субмарин ведёт ПО «Севмаш», входящее в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация». Длина «Казани» составляет 139 м, ширина — 13 м, осадка — 10 м. В надводном положении субмарина будет иметь водоизмещение 8600 т, в подводном — до 13 800 т. Подлодка способна погружаться на глубину до 600 м, развивать скорость до 16 узлов в надводном положении и до 31 узла в подводном. Автономность плавания корабля будет достигать 100 суток.

Субмарина предназначена для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, военно-морских баз, портов и других целей, оснащена одновальной паротурбинной атомной энергетической установкой мощностью около 43 000 л.с. «Казань» будет иметь восемь вертикальных шахт для пуска крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также десять торпедных аппаратов калибра 533 мм (общий боекомплект — 30 торпед).

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Страны
Россия
Продукция
F-16
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
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