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ЦАМТО

ВВС Венгрии реализуют крупную программу модернизации авиапарка "Zrinyi 2026"

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МиГ-29 ВВС Венгрии
МиГ-29 ВВС Венгрии. Источник:.
Источник изображения: primeportal.net

ЦАМТО, 4 марта. В конце 2016 года министр обороны Венгрии Иштван Шимичко объявил о начале крупной программы модернизации Военно-воздушных сил под названием "Zrinyi 2026".

Как сообщает Scramble Magazine, с тех пор в программу был внесен ряд небольших изменений, однако основные намеченные планы выполняются.

В частности, что касается воздушного транспорта, то в период с 2018 по 2019 гг. было получено два узкофюзеляжных пассажирских двухмоторных реактивных авиалайнера Airbus A-319-112 и два самолета бизнес-класса "Фалькон-7X". В ноябре 2020 года подписан контракт на два многоцелевых самолета-заправщика Embraer KC-390.

Венгрия заказала 20 двухмоторных легких многоцелевых вертолетов Airbus H-145M. Шестнадцать машин этого типа были поставлены в период с 2019 по 2020 гг. Восемь боевых вертолетов Ми-24П и Ми-24В прошли капитальный ремонт в России и были повторно возвращены в войска в 2018 и 2019 гг. В декабре 2018 года заключен контракт на закупку 16 тактических транспортных вертолетов Airbus H-225M.

ВВС также получили шесть учебно-тренировочных самолетов Zlin 242 и два Zlin 143. УТС были доставлены двумя партиями: четыре были поставлены в период 2017-2018 гг., а еще четыре – в декабре 2020 года.

В местных новостях также упоминалось, что ВВС проявили интерес к закупке турбовинтовых УТС углубленной летной подготовки Embraer EMB-314 "Супер Тукано" и реактивных Aero Vodochody L-39NG.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Продукция
EMB-314
KC-390
L-39
Ми-24
Компании
Aero Vodochody
Airbus
Embraer
Проекты
2020-й год
H225
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