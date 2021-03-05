ВВС Венгрии реализуют крупную программу модернизации авиапарка "Zrinyi 2026"

ЦАМТО, 4 марта. В конце 2016 года министр обороны Венгрии Иштван Шимичко объявил о начале крупной программы модернизации Военно-воздушных сил под названием "Zrinyi 2026".

Как сообщает Scramble Magazine, с тех пор в программу был внесен ряд небольших изменений, однако основные намеченные планы выполняются.

В частности, что касается воздушного транспорта, то в период с 2018 по 2019 гг. было получено два узкофюзеляжных пассажирских двухмоторных реактивных авиалайнера Airbus A-319-112 и два самолета бизнес-класса "Фалькон-7X". В ноябре 2020 года подписан контракт на два многоцелевых самолета-заправщика Embraer KC-390.

Венгрия заказала 20 двухмоторных легких многоцелевых вертолетов Airbus H-145M. Шестнадцать машин этого типа были поставлены в период с 2019 по 2020 гг. Восемь боевых вертолетов Ми-24П и Ми-24В прошли капитальный ремонт в России и были повторно возвращены в войска в 2018 и 2019 гг. В декабре 2018 года заключен контракт на закупку 16 тактических транспортных вертолетов Airbus H-225M.

ВВС также получили шесть учебно-тренировочных самолетов Zlin 242 и два Zlin 143. УТС были доставлены двумя партиями: четыре были поставлены в период 2017-2018 гг., а еще четыре – в декабре 2020 года.

В местных новостях также упоминалось, что ВВС проявили интерес к закупке турбовинтовых УТС углубленной летной подготовки Embraer EMB-314 "Супер Тукано" и реактивных Aero Vodochody L-39NG.