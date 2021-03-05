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Интерфакс-АВН

В армию этой весной призовут 122 тыс. человек

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Вес, рост, образование, наличие спортивного разряда, допризывная подготовка - все имеет значение при определении годности к службе в ВДВ.
Вес, рост, образование, наличие спортивного разряда, допризывная подготовка - все имеет значение при определении годности к службе в ВДВ.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - На службу в российские Вооружённые силы в ходе весенней призывной кампании планируется направить 122 тыс. новобранцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Первого апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооружённые силы планируется направить 122 тысячи человек", - сказал министр в четверг на селекторном совещании.

Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в призывной кампании. "К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19", - сказал он.

Министр также поручил организовать дистанционное изучение призывников военкоматами, вести психологический отбор призывников в соответствии с новыми методиками и рекомендациями.

"Обращаю внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в 2020 году органы военного управления и военные комиссариаты приняли беспрецедентные меры, которые позволили качественно провести призывную кампанию и укомплектовать войска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. "Накопленный опыт необходимо использовать и в этом году", - подчеркнул он.

В прошлом году военкоматы были обеспечены необходимым медицинским имуществом. В пунктах сбора, приема и отправки личного состава осуществлялся строгий масочный контроль, проводилась усиленная дезинфекция.

Призывникам выдавали средства индивидуальной защиты. Все отправляемые со сборных пунктов военных комиссариатов призывники проверялись тест-системами на наличие коронавируса. По прибытии в воинские части все проходили двухнедельный карантин.

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