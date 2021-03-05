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РИА Новости

Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся Соединенные Штаты Америки", - сказал пресс-секретарь президента.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Представитель госдепартамента Нед Прайс также во вторник заявил, что США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".

"И в этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, они лишены оснований и, соответственно, являются ничем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России", - прокомментировал Песков.
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Страны
Россия
США
Проекты
Евросоюз
Химоружие
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1 комментарий
№1
05.03.2021 10:07
Цитата, q
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции
А чего бы не вводить против лохов, которые выполняют договор, не выполняемый контрагентом?
Лохов стригут.
Может пора уже нам восстановить запас химоружия?
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