Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта и поблагодарил за профессионализм и целеустремленность.

Открывая селекторное совещание в военном ведомстве, министр отметил, что на сегодняшний день в Вооружённых силах проходят службу почти 40 тысяч женщин, в том числе более 4 тысяч офицеров.

"От имени руководства министерства обороны благодарю вас за профессионализм, целеустремленность, исполнительность, собранность и аккуратность", - сказал министр.

Глава военного ведомства добавил, что женщины достойно выполняют возложенные на них обязанности и при этом добиваются значительных успехов.

"Только в прошлом году 302 из них получили государственные награды, в том числе 31 - боевые. Почти 9 тысяч отмечены ведомственными наградами", - уточнил Шойгу.