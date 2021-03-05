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ТАСС

Более 120 тыс. человек направят в российскую армию в ходе весеннего призыва

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Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать дистанционное изучение призывников военкоматами, вести психологический отбор призывников в соответствии с новыми методиками и рекомендациями

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил РФ в ходе весенней призывной кампании, которая начнется 1 апреля. Об этом сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Первого апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооруженные силы планируется направить 122 тыс. человек", - сообщил министр в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва. К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19", - распорядился Шойгу.

Министр также поручил организовать дистанционное изучение призывников военкоматами, вести психологический отбор призывников в соответствии с новыми методиками и рекомендациями. "Обращаю внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву", - добавил Шойгу.

Глава военного ведомства также напомнил, что в 2020 году органы военного управления и военные комиссариаты приняли беспрецедентные меры, которые позволили качественно провести призывную кампанию и укомплектовать войска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. "Накопленный опыт необходимо использовать и в этом году", - подчеркнул он.

В прошлом году военкоматы были обеспечены необходимым медицинским имуществом. В пунктах сбора, приема и отправки личного состава осуществлялся строгий масочный контроль, проводилась усиленная дезинфекция. Призывникам выдавали средства индивидуальной защиты. Все отправляемые со сборных пунктов военных комиссариатов призывники проверялись тест-системами на наличие коронавируса. По прибытии в воинские части все проходили двухнедельный карантин.

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