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Российская газета

Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Истребитель Panavia Tornado немецких ВВС ошибочно сбросил две бомбы за пределами полигона Нордхорн в непосредственной близости от границы с Нидерландами.

Военные с полигона и авиабазы, к которой приписан самолет, приступили к поиску бомб. Местных жителей попросили при обнаружении боеприпасов не трогать их и тем более не транспортировать, а сообщить в полицию.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба на данный момент не зафиксировано, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на заявление пресс-службы ВВС ФРГ. Сброшенные бомбы были учебными, Бундесвер выясняет причины инцидента.

Panavia Tornado - истребитель-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, созданный в 70-х годах фирмами Messerschmitt, British Aerospace и Alenia Aeronautica. Один из основных боевых самолетов европейских стран НАТО.

В 2020 году минобороны ФРГ предложило план по поэтапной замене устаревшего Tornado на Eurofighter и самолеты американского производства, однако Бундестаг до сих пор не может определиться с финансированием программы.


Антон Валагин

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Страны
Германия
Нидерланды
США
Продукция
EF-2000
Panavia Tornado
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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