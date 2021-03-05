Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?

США одержимы идеей создания самого мощного лазерного оружия в мире. И дело не только в фильме «Звездные войны», как полагает издание. Похоже, стимул активизировать усилия возник как раз после успехов России в этой области. Чего добились американцы на сегодняшний день — в статье Sasapost.

Одержимость американцев лазерным оружием была хорошо проиллюстрирована в научно-фантастическом фильме "Звездные войны", где воины обладали лазерными мечами и могли разрубить противника пополам, а иногда - сжечь и превратить его в пепел. И теперь с появлением сообщений о разработке самого мощного лазерного оружия американский интерес к нему воплотился в реальность и уже в более усовершенствованной форме, чем в случае мечей в "Звездных войнах".

Самое мощное лазерное оружие в истории

В наше время лазерное оружие обычно имеет большие размеры, и лазерный луч в течение какого-то времени должен быть наведен на недвижимый объект. Как следствие, применение лазера в качестве оружия считалось американскими военными весьма ограниченной альтернативой. Например, оно неэффективно в борьбе с движущимися целями. Тем не менее в настоящее время Соединенные Штаты активно работают над решением данной проблемы.

Согласно научным и военным источникам, включая американский сайт New Scientist, в настоящее время американская армия работает над созданием самого мощного лазерного оружия в истории. Сегодня это оружие в миллион раз мощнее существующих лазерных систем, и, согласно недавним заявлениям американских военных, оно должно быть готово к испытаниям в августе 2022 года.

Как отмечалось выше, лазерный луч требует непрерывной фокусировки на цели, в то время как технология, которую Америка должна получить ближе к концу 2022-го, представляет собой нечто совершенно новое - тактический ультракороткий импульсный лазер, или UPSL (The Tactical Ultrashort Pulsed Laser). В чем же разница между новой военной разработкой и старыми методами применения лазера?

Разница значительная. В любом конфликте такое оружие изменит расклад сил в пользу армии США. Представьте себе пули, способные расплавить любую цель или превратить ее в пепел в одно мгновение, даже если она движется. Это и есть технология UPSL, над созданием которой сегодня работают американские военные.

Лазерные пули: сейчас вы видите это, а теперь нет

Посмотрите на любой предмет, затем моргните и представьте, что в одно мгновение этот объект исчез. Способность импульсов или лазерных пуль уничтожить цель напоминает магию. Главная цель разработчиков нового американского оружия - добиться, чтобы сила этих импульсов составляла два тераватта за бесконечно маленький промежуток времени, эквивалентный 200 фемтосекундам, или четверти миллиона секунды.

Быстрее мгновения пользователь оружия должен уничтожить неподвижную или движущуюся цель и сбить с толку вражеские оптические датчики. Если раньше в ходе применения лазерного оружия военные могли получить ожоги и временно ослепнуть, новая технология обеспечивает солдатам супер защиту, не причиняя им никакого вреда.

Применение лазера на поле боя - воплощение давней американской мечты

Впервые слово "лазер" в отношении оружия стало использоваться в США в 1960 году. Именно тогда страна начала проявлять интерес к применению данной технологии в военных целях. В 1963 году участники секретной конференции Министерства обороны США оценили военные возможности лазера на официальном уровне. Следующие четыре десятилетия размер, вес и мощность лазерного оружия являлись главными препятствиями на пути к его применению американскими вооружёнными силами. Однако технологический прогресс последних лет позволил осуществить мечту Соединенных Штатов и вооружить их солдат лазером.

О технологии ультракороткого тактического импульсного лазера впервые стало известно в 2014 году. "На поле боя нет волшебных пуль", - так выразился в 2020 году Крис Фрай, директор одного из подразделений Northrop Grumman Corp, американской международной компании, специализирующейся на авиационных и оборонных технологиях. Она является одним из крупнейших производителей вооружений.

Как подчеркнул Крис Фрай, несмотря на это, его компания при участии армии США изучает различные варианты создания лазерного оружия, а также его слабые и сильные стороны, чтобы американские военные могли защитить себя одновременно от 30 враждебных объектов в воздухе и шести на земле.

Мгновенные боевые преимущества

Применение лазерных технологий в качестве оружия дает американской армии многочисленные боевые преимущества. Такое оружие уже не будет представлять собой огромное устройство, установленное на одном месте. Лазерными боеприпасами будут оснащены автомобили, самолеты, а также военно-морские силы США. Таким образом лазерное оружие может применяться на всех полях сражений. В середине 2020-го американские ВМС провели испытания лазерного оружия, назвав его также ультразвуковым, а позже сообщили об этом общественности.

По мнению американских военных, технология ультракоротких тактических импульсных лазеров является более эффективным способом сбивать такие объекты, как крылатые ракеты: они уничтожаются в мгновение, не подвергая опасности ни одного военного.

Согласно заявлениям армии США, по окончании работы над проектом создания лазерного оружия оно станет частью системы противовоздушной обороны страны и ее союзников. Кроме того, лазерное оружие будет применяться для комплексной защиты важнейших активов на территории США, и в течение пяти лет (с 2020 года) его получит каждая крупная база страны.

По мнению экспертов, лазерное оружие позволяет ВМС США эффективно защищать свои корабли от неограниченного количества ракет и беспилотников, а база или флот, имеющие такие технологии, могут за мгновение уничтожить любое количество вражеских целей. Также следует упомянуть о способности этого оружия атаковать маневренные ракеты и вести точный бой на нескольких этапах реагирования, начиная с обнаружения цели и заканчивая ее уничтожением.

Позволяют ли эти возможности и преимущества новой разработки, которые можно назвать смертоносными, сделать вывод, что лазер - это новое ядерное оружие? В течение многих лет ядерное оружие было инструментом, которым во время политических конфликтов угрожал каждый его обладатель. Одновременно с этим обладание ядерным оружием было поводом для обвинений в адрес некоторых стран ввиду степени его разрушительности. Так возможно ли, что в будущем лазерное оружие станет таким же средством давления и предупреждения? Вероятно, сейчас оно не будет применяться на межконтинентальном уровне, но мы не знаем, какое будущее будет уготовано нам новыми технологиями.